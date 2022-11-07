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محاضرة «الآداب السلطانية ومسار الفكر السياسـي العـربي الحديـث»


المكان: مركز اليرموك الثقافي – اليرموك
التوقيت: 7 مساء
المحاضر: الدكتور مكرم عباس

إضاءة:
تعرّف المحاضرة بالآداب السلطانية مبينة نشأتها وتطورها كنمط محدد من الفكر السياسي المتجذر في الثقافة العربية - الإسلامية والممتد فيها لعدة قرون.
كما أنها تحلل علاقة هذه الكتابات السياسية بالأخلاق والدين وتناقش القراءات التي خصصت لها كتلك التي اقترحها محمد عابد الجابري في العديد من مؤلفاته عن السياسة والأخلاق في الإسلام.
أخيرا تسلط المحاضرة الضوء على أبعاد هذه الكتابات وآفاقها محددة في الآن ذاته العلاقة بينها وبين رهانات الحداثة السياسية في العالم العربي المعاصر.


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