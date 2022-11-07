نهج إنمائي.. جديد بجديد

الأولى

علمت النهار ان الحكومة ستتقدم بخطة انمائية قصيرة المدى محددة بأربع سنوات من 2022 الى 2026 وذلك للتركيز على عدد من المشروعات التنموية الملحة مع ضمان انجازها بوقت زمني محدد متخلية بذلك عن النهج الحكومي السابق الذي كان يعلن عن خطط تنموية طويلة المدى.

وكشفت مصادر حكومية لـالنهار انه على اثر هذا التوجه الحكومي قام وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمس بسحب الخطة الانمائية التي كانت معروضة على جدول اعمال اللجنة المالية البرلمانية متعهدا بتقديم خطة اقتصادية برؤية جديدة الى اللجنة في غضون شهر.



وأكدت المصادر ان الحكومة تعد العدة لتقديم عرض مرئي لبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة وما سيتضمنه من توجيهات ومشروعات مع تقديم تعهدات غير مسبوقة بتنفيذها وفق برنامج زمني محدد.

واشارت الى ان الخطة المسحوبة كانت تتضمن قوانين تتعلق بالبديل الاستراتيجي والخطة الإنمائية، والمنطقة الشمالية الاقتصادية، ومشروع قانون يأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.



من ناحيته اكد رئيس لجنة الميزانيات د. عادل الدمخي ان الحكومة وعدت عن طريق وزير المالية باستحداث تغيير في السياسة المالية للدولة.

وبيّن الدمخي أن التغيير في السياسة المالية يتطلب التغيير في مصادر دخل الدولة، والتعامل مع الموارد، والتصرف الجيد في أراضي الدولة والموارد البشرية، وتغييرا في سياسة الاستثمار وإنشاء المشاريع واستثمارها.