توجه لإعادة تعيين العسكريين المتقاعدين بـ«الداخلية»

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كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد المونس عن التواصل مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن العسكريين المتقاعدين الراغبين في العودة الى العمل في وزارة الداخلية وتغيير تحديد العمر ليكون 55 سنة بدلاً من 50 سنة.

وقال المونس: استجاب الوزير مشكوراً لطلبنا وسيكون لهذه الاستجابة مردود طيب لفئات عدة من العسكريين في تحسين أوضاعهم المادية والوظيفية.

وفي شأن مختلف، وافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي لانتفاء الكيدية في القضايا المرفوعة ضدهما.