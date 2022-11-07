«البترول» تحسم اختيار قياداتها النفطية

الأولى

كشفت مصادر نفطية موثوقة لـالنهار عن اعتماد مجلس ادارة مؤسسة البترول في اجتماعه، امس، اسماء الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية وكذلك اسماء الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية التابعة.

ولفتت المصادر انه تم اختيار الشيخ خالد احمد الصباح لتولي منصب العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي ورئيس تنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية التي ستتبع قطاع التسويق، كما تم اختيار بدر العطار عضواً منتدباً لقطاع التخطيط والمالية وهشام احمد الرفاعي عضواً منتدباً للموارد البشرية.



وفي ملف الشركات التابعة، تم اختيار احمد العيدان رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت ووضحه الخطيب رئيساً تنفيذاً لشركة البترول الوطنية ووليد البدر رئيساً تنفيذياً لشركة كيبك ونادية الحجي لشركة الكيماويات البترولية ومحمد سالم الحيمر لـ كوفبيك وشافي العجمي لشركة البترول الكويتية العالمية KPI وخالد نايف العتيبي رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الخليج كما يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي في نفط الكويت.



ويأتي حسم مجلس ادارة مؤسسة البترول لشواغر القيادات النفطية بعد التدقيق على ملف انجازات المرشحين واتباع الاجراءات المتبعة لتولي القياديين فيها، كما ان حسم تلك القيادات يأتي في وقت يتطلع فيه القطاع النفطي لاستكمال جميع المشاريع النفطية التي يعول عليها كثيراً لتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.