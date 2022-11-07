«مصفاة الزور» دشَّنت «تشغيلها التجاري»

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بدأت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، أمس، التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور ايذانا بانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة «كيبك» وليد البدر إن تشغيل المرحلة الأولى بمصفاة الزور يشكل حدثا تاريخيا مهما باعتباره من أهم ركائز خطة التنمية للبلاد، لافتا الى ان المصفاة توفر وقودا ذا جودة ومعايير بيئية عالية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مما سيسهم في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء.

وأوضح أن الشركة بدأت أمس تشغيل المرحلة الأولى بالمصفاة وستليها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية فالثالثة وصولا إلى التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لإحدى أكبر مصافي التكرير في العالم.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور خالد العوضي إن «كيبك» قامت بالتشغيل التجريبي لوحدة تقطير النفط الخام الأولى في 11 مايو الماضي وكررت 2?5 مليون برميل من النفط الخام وبذلك تم تأمين مخزون مهم ورئيس من المشتقات النفطية التي أسهمت في التشغيل السلس لباقي الوحدات.

وبيّن أنه تم كذلك إنتاج زيت الوقود من وحدة تقطير النفط الخام والذي تم تحسينه ليطابق المواصفات المطلوبة من وزارة الكهرباء والماء وتزويدها بنحو 278 ألف طن من زيت الوقود في ذروة الطلب من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتنسيق مع مؤسسة البترول.

وقال العوضي إن تشغيل المرحلة الأولى للمصفاة من شأنه تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم إيرادات الدولة المالية وتعزيز خطة التنمية لدولة الكويت وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية، وتوفير استيراد زيت الوقود وتحسين جودة الهواء والحد من انبعاث التلوثات البيئية.