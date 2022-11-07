إدارة بايدن: لن نقطع العلاقات مع السعودية أبداً

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واشنطن - الوكالات: أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن بلاده لن تقطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية أبدا، مشيرا إلى ان العلاقات الأميركية - السعودية الأمنية والتزام واشنطن بالمساعدة في حماية شركائها الاستراتيجيين - لا سيما ضد إيران - جزء لا يتجزأ من دفاعات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست...(طالع ص 14).



وتحدث المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته عما أصبح وضعا سياسيا ودبلوماسيا حساسا، وقال: هل نقطع العلاقة؟ كلا أبدا.

وأضاف: كان لدينا خلاف جوهري حول حالة سوق النفط والاقتصاد العالمي ونحن نراجع ما حدث. ومع ذلك، قال المسؤول: لكن لدينا مصالح مهمة على المحك في هذه العلاقة.

ويأتي النفط وتأثير السعودية في السوق العالمي بالمرتبة الثانية بعد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي، حيث تلعب المملكة دورا مركزيا في مواجهة إيران.



وعندما حذرت تقارير المخابرات الأخيرة من هجمات صاروخية بالستية إيرانية وشيكة وطائرات بدون طيار على أهداف في السعودية، أطلقت القيادة المركزية الأميركية طائرات حربية متمركزة في منطقة الخليج العربي كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأميركية والسعودية.

وكان إطلاق المقاتلات الأميركية من نوع إف-22، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، أحدث مثال على قوة وأهمية الشراكة التي قالت الإدارة إنها تعيد تقييمها الآن، وفقا للصحيفة.



وتحتفظ الولايات المتحدة بمقاتلات جوية كبيرة في المنطقة، بما في ذلك طائرات إف-22 المقاتلة في السعودية، على الرغم من أن الموقع الذي انطلقوا منه لم يكن واضحا، حسبما ذكرت واشنطن بوست. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على تقرير الصحيفة الأميركية بشأن التعليق على إطلاق الطائرات الحربية الأميركية.