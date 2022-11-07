تسرب غاز يُخلي مدرسة بالفروانية.. ولا إصابات

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أعلنت وزارة التربية أمس وقوع حادث تسرب غاز بمدرسة الوسطى المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية من دون وقوع أي إصابات بين الطالبات أوالهيئة التعليمية والإدارية، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع الحادث من خلال الاتصال الفوري بفرق الإطفاء والمعنيين بالمنطقة التعليمية.

وقالت في بيان لها «بالتزامن قام فريق التدخل السريع في المدرسة بعملية الإخلاء الاحترازي إلى نقطة التجمع الآمنة في الساحة، وتم خروج الطالبات مع أولياء أمورهن بكل سلامة ونظام».

وأضافت «قامت الإدارة العامة للإطفاء عن طريق مراكزها المعنية بإجراء مسح ميداني بواسطة أجهزة قراءة الغازات وسوف تقوم بإعداد تقرير عن الحادثة وأسبابها».

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكد من سلامة مبنى المدرسة وخلوه من أي تسرب للغاز من قبل جهات الاختصاص وذلك لاستقبال الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، وإذ تطمئن الوزارة جميع منتسبيها تؤكد أنها لن تألو جهدا في سبيل ضمان سلامتهم وصحتهم، وأنها ماضية قدما في تنفيذ اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.