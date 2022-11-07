الإثنين 07 نوفمبر 2022 ,13 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
أمي وأبوي تاج راسي
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
أمي وأبوي تاج راسي
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
G.P.S
بحق... هل هناك خطة كويتية لحقبة ما بعد النفط؟ الأرجح.. خطة.. عش يومك !
تائه
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
سامي عبداللطيف النصف
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
إنكلترا.. البحث عن اللقب الثاني ما زال مستمراً
انطلاق أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم
السيسى: أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ
تحطم و«غرق» طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فكتوريا
سمو ولي العهد يترأس وفد الكويت في قمة المناخ
إدارة بايدن: لن نقطع العلاقات مع السعودية أبداً
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة