أمي وأبوي تاج راسي

لقد تلقينا ببالغ السرور مع خالص الشكر والتقدير بصفتي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، الدعوة المتميزة من الأستاذة الفاضلة مايسة الهاشمي رئيس الاتحاد العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة،والتي تم توجيهها لنا للمشاركة في تقديم مقترحاتنا بشأن إنشاء جائزة للتميز في العمل الإنساني بالمنطقة العربية،وذلك لتقديمها من ضمن التصورات التي ستعرض من ضمن التحضيرات للدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي ستعقد من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في دبي خلال شهر ديسمبر 2022م أو يناير 2023م.



من خلال تجربتنا العملية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في العمل التطوعي والإنساني والتي استمرت لمدة ستة عشر عاما، اعتبرنا أن مشاركتنا لتقديم تصوراتنا بشأن إنشاء الجائزة واجباً يضيف لنا مسئولية مجتمعية لتعزيز العمل الخيري والإنساني والتطوعي لخدمة المجتمع والوطن والمواطنين والمقيمين في شتى بقاع الوطن العربي، كما يشرفنا أن نساهم من خلال المشاركة واستعراض تجربتنا العملية في هذا المجال، وتقديم اقتراحنا بشأن إنشاء جائزة التميز في العمل الإنساني، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود الاتحاد والعاملين فيه باعتباره أحد الهيئات البارزة في مجال العمل الإنساني والتطوعي والخيري، كما تشكل لنا مشاركتنا دافعاً للمضي قدماً مع الاتحاد وأعضائه في مجال العمل الخيري والإنساني والتطوعي لخدمة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي من خلال المحاور التنفيذية التي سنستعرضها في هذا المقال.



تطوير العمل الإنساني والتطوعي



بدأت المبرة في تنفيذ فعالياتها وأنشطتها ومسابقاتها وبرامجها في عام 2007م من خلال تنظيم مسابقة البغلي للابن البار، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية تطوير الجائزة وتعدد أنشطتها بإتاحة وإعطاء الفرصة لجميع أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات من أجل تحقيق أهداف الجائزة بالصورة المطلوبة، فعملنا على استحداث العديد من الجوائز والمسابقات والفعاليات في كل عام، وبتعدد المسابقات يتزايد الإقبال على المشاركة ويتحقق الهدف العام للمشروع. ومنذ عام 2007م وحتى عام 2022م مرت الجائزة بعدة مراحل وكان لديها العديد من الإنجازات التي يشار إليها بفخر واعتزا وأصبحت واقعاً ملموساً يطور العمل التطوعي والخيري والاجتماعي على مستوى الدولة.



تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية



كما إن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة من قبل كافة أركان ومكونات الدولة بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ 16 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي والإنساني بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص، الأمر الذي وضعنا أمام تحدي ومسئولية لتنفيذ المشاريع والأنشطة والبرامج التطوعية والتوعوية عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتشجعنا للمحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها تجاه ترسيخ العمل التطوعي والإنساني والخيري وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بجميع أشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع.



مساهمة العمل في تنمية المجتمع



وإيماناً منا بأن التميز في العمل الخيري والتطوعي والإنساني يتحقق بمدى الاستفادة التي تنعكس على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني بعد إنجاز تلك الأعمال هذا من جهة، كما أن التميز يتحقق بمدى مساهمة المشاريع التي يتم تنفيذها في تنمية المجتمع من جهة أخرى، لذا بينا من خلال تصوراتنا للاتحاد العربي للعمل الإنساني المساهمات التي حققتها المشاريع التطوعية والإنسانية التي نفذتها مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار طوال مسيرتها والتي تميزت المبرة من خلال جائزة البعلي للابن البار وفعالياتها على التعامل و معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الفئات المستهدفة بشكل متميز على النحو التالي:



أولاً: أسهمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار من خلال الجائزة في دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع وتنفيذ المشاريع التنموية التطويرية التابعة لوزارات الدولة ومؤسساتها، والواردة في الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت، والتي يتم من خلالها تنفيذ سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بخدمة ورعاية وتأهيل المسنين على النحو التالي:

دعم وتطوير آليات شبكة الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر مرونة في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات التنموية الواسعة التي يقدم عليها المجتمع الكويتي وإعطاء تسهيلات للمسنين مثل بطاقة الأولوية وبطاقة التأمين الصحي.

العمل على تطوير سياسات الرعاية الاجتماعية للمسنين وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم، ومد العمر الفاعل اجتماعيا لهم، لتحقيق مستوى أعلى من السلم الاجتماعي.

تقديم الخدمات المتخصصة للمسنين وتطوير أغراضها وزيادة عدد الفرق القائمة على الخدمة المنزلية المتنقلة، وإنشاء مراكز رعاية وتأهيل وتدريب متخصصة لكبار السن في جميع محافظات الدولة لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والعلاجية والتأهيلية والمهنية للمسنين تكسبهم مهارات جديدة وفق قدراتهم ورغباتهم.

التصدي لظاهرة عقوق الوالدين في المجتمع.

معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه رعاية وخدمة ودمج المسنين في المجتمع.

ثانياً: قدم المشروع بفكرته المتميزة، وطريقة تنفيذه بتفكير إبداعي عملاً إبداعياً متميزاً، و مبتكراً، وأصيلاً، وفريداً من نوعه في المنطقة والساحة العملية.

ثالثا: أثرى مشروع الجائزة بمرونته وقابليته للتطوير في مضمونه جميع الشرائح المستهدفة.

رابعاً: أسهم المشروع في تنمية المجتمع من خلال معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الفئات المستهدفة بشكل متميز.



ختاماً نتمنى أن تحقق استجابتنا لدعوة الاتحاد العربي للعمل الإنساني من خلال المقترحات التي تقدمنا بها للاتحاد، وأن تسهم في وضع البدائل في صياغة الخطوط العريضة لأصحاب القرار في تحقيق الآمال والتطلعات لإنشاء واستحداث جائزة للتميز في العمل الإنساني في المنطقة العربية، داعين الله العلي العظيم أن يسدد على دروب الخير خطى كل من يعمل لتعزيز وتنمية العمل التطوعي والخيري والإنساني في شتى بقاع العالم بشكل عام وفي جميع أرجاء الوطن العربي بشكل خاص، وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية ونتمنى للاتحاد العربي للعمل الإنساني مزيداً من التقدم والرقي في شتى المجالات.

