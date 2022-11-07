الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تنظم فعاليات يوم العمل التطوعي بإدارة رعاية المسنين

أمي وأبوي تاج راسي

أكد العم إبراهيم البغلي رئس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين أن الجمعية تعمل على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، جاء ذلك التصريح للعم البغلي من ضمن فعاليات يوم العمل التطوعي الذي نفذته الجمعية لصالح المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقيمها إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية في قسمي الرجال والنساء في مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين، شاكراً للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نساهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

وبين البغلي أننا نهدف من خلال عملنا في الجمعية إلى تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشئون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة، لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشأت الجمعيات الخيرية والأهلية في بلدنا الحبيبة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين:

تطرق البغلي لأهم الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية تتمثل بالتالي:

• تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين ( رجال – نساء ) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

• تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

• نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين. والعمل على توعيه المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

• السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطاؤهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار، والسعي لإعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين.

• المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

• المشاركة في تنظيم زيارات داخليه وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم و عمل برامج اجتماعيه وثقافية وحرفيه لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

• العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير كل سبل الدعم لهذا الدور في سبيل إنجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين و خدمتهم.

• انطلاقاً من المسؤولية الأدبية والاجتماعية لمبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار تجاه القضايا المتعلقة بتعزيز فضيلة البر بجميع أشكاله في المجتمع، وإيماناً بأهمية استمرار المبرة بتنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتقوية أواصر العلاقات المهنية والاجتماعية مع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني لدعم البرامج والأنشطة المعنية في بر ورعاية وخدمة وتأهيل الوالدين والأقارب من كبار السن.

فعاليات يوم العمل التطوعي

وأشار البغلي إلى أنه بناءً على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ فعاليات يوم العمل التطوعي لصالح المسنين، نظمت الجمعية فعاليات يوم العمل التطوعي وذلك دعماً لما تقدمه الوزارة من إشراف متميز وتقديراً للخبرات المهنية والعملية والمتميزة في التعامل مع رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، واستناداً إلى ما لمسناه من نتائج إيجابية نظير تلك الرعاية لكبار السن من خلال إدارة رعاية المسنين ، حيث نفذت لجنة العمل التطوعي وفريق الرواد الاجتماعي التطوعي في الجمعية بالتنسيق مع إدارة رعاية المسنين التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية فعاليات يوم العمل التطوعي لزيارة أقسام رعاية المسنين، ودعم الجهاز الوظيفي العامل في مركز فرح التخصصي لرعاية المسنين، حيث شارك في فعاليات هذا اليوم نخبة من المتطوعين المؤهلين عملياً ومهنياً لرعاية وخدمة المسنين الذين يتلقون الرعاية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية التخصصية المختلفة، حيث تم تخصيص متطوع أو أكثر لقضاء جزء من الوقت مع المسن في يوم عمل كامل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً في أقسام رعاية المسنين من الرجال والنساء التي تم تحديدها من قبل إدارة رعاية المسنين ، بهدف دعم ومساعدة الجهاز الوظيفي العامل في تقديم مختلف أنواع الرعاية والخدمة والتأهيل للمسنين الذين يتلقون الرعاية، ويتم ذلك تحت إشراف وتوجيه إدارة رعاية المسنين بوزارة الشئون الاجتماعية.

ومن جانبه أكد حمد الخالدي مدير إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية حرص الوزارة والعاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في إدارة رعاية المسنين على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتي تميزت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في ترجمته بواقعية بهدف رعاية وخدمة وتأهيل المسنين، مقدراً دور العم إبراهيم البغلي باعتباره من الشخصيات المتميزة والداعمة لجميع قضايا رعاية وتأهيل المسنين التي تعمل الوزارة لتحقيقها كأحد أهداف التنمية الشاملة لدولة الكويت، مؤكداً على الدور الإنساني الذي يؤديه العم البغلي من خلال الجمعية والفرق التطوعية التي تنفذ كل الفعاليات تحت إشراف الجمعية خدمة للمسنين.

وشارك في تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي مجموعة من أعضاء الفرق التطوعية تمثلت بالآتي:

• فريق النوايا الحسنة التطوعي.

• فريق الأيادي الخضراء التطوعي.

• فريق بصمة خير التطوعي.

• فريق الكويت بقلوبنا التطوعي.

• فريق الوقاية غاية التطوعي.

• فريق كويتي قول وفعل التطوعي.

• فريق معاكم بالخير التطوعي.

هذا وقام العم البغلي بزيارة المسنين والمسنات وتبادل الأحاديث الودية معهم وقام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم بمرافقة رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية والمشاركين في تنفيذ الفعاليات، كما قام المتطوعون بتنفيذ برنامج زراعي شارك فيه العم البغلي المسنين والمسنات بغرس الشتلات في جو أسري كما شارك فيه جميع المتطوعين والعاملين في إدارة رعاية المسنين.

وشكر البغلي معالي وزير الشؤون الاجتماعية و وكيل الوزارة والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ومدير إدارة رعاية المسنين وكل العاملين مع المسنين على حرصهم في دعم العمل التطوعي والإنساني الذي تؤديه الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لتحقيق الأهداف المنشودة.

