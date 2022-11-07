المرونة النفسية والحياة الإيجابية (1)

أمي وأبوي تاج راسي

نافذة الآراء مقالات يشارك فيها عدد من القراء المتابعين للصفحة والمتخصصين والمهتمين بقضايا رعاية وخدمة وتأهيل المسنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي القراء الايجابيون، في صباح هذا اليوم الجميل سوف نتحدث عن موضوع ذي أهمية كبيرة مرتبط بعلاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين يسمى في علم النفس الايجابي بـ «المرونة النفسية». من خلال هذه النافذة في صفحة أمي وأبوي تاج رأسي في جريدة النهار الكويتية، سوف نتحدث في حلقات متتابعة عن المرونة النفسية مفاهيمها وأهميتها واستراتيجيات كسبها لتطوير ذواتنا الايجابية من أجل حياة ايجابية نتمتع بالصحة النفسية الشاملة. تعالوا نتعرف على مفهوم المرونة النفسية من وجهة نظر علماء النفس.

يعرف علماء النفس المرونة النفسية بأنها إدراك تام للعواطف والمشاعر والاحاسيس السلبية منها والايجابية والقدرة على التوافق والتكيف مع المواقف والأزمات بمختلف أنواعها أو الصدمات والتهديدات أو المشكلات أو أي مصدر للتوتر بما في ذلك المشاكل الاسرية والاجتماعية والشخصية أو المشكلات الصحية الخطيرة أو ضغوطات العمل والضغوط المالية. من خلال هذا التعريف النفسي لمفهوم المرونة يمكن لنا أن نوضح أن المرونة النفسية هي أفكار وسلوكيات واعتقادات يمكن لاي شخص أن يتعلمها، وأن ينميها، وأنه كلما كانت الشخصية ناضجة كلما زادت القدرة على المرونة النفسية في مختلف المواقف الحياتية.

أصدقائي القراء الايجابيون الله سبحانه وتعالى خلق الكون وسخره لنا لنحيا حياة طيبة من خلال ما وهبنا الله من قدرات وإمكانات عقلية ومعرفية لنقيم الخلافة على الأرض.يقول الحق تبارك (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة...) البقرة: 30 ولكي نعيش حياة طيبة سعيدة تتسم بالصحة النفسية الشاملة نحتاج إلى متغير المرونة النفسية لتحقيق الحياة الايجابية، فالمرونة عملية عقلية واستعداد نفسي ومعرفي لتحقيق التوافق الشخصي لمواجهة الحياة والمواقف الشديدة والتحديات بأنواعها والصدمات والضغوطات النفسية بأنواعها التي تواجه الإنسان، وهي استجابات انفعالية معرفية عقلية تمكن الإنسان لتحقيق التوافق الايجابي.

دعوة لأولئك الذين يرغبون تعلم وممارسة المرونة في حياتهم دون أن يتعرضوا للاضطرابات النفسية الخطيرة، إن ممارسة المرونة النفسية في المواقف الشديدة تقوي الجهاز المناعي النفسي،كما تمكن الإنسان مع المتطلبات الظرفية المتقلبة تطوير عميق لتقدير ذاته الايجابية. ونوصي أنفسنا أن التصرفات السلوكية مع الأزمات والمواقف الشديدة تكون على أساس قيم وأهداف وقناعات طويلة المدى والتأثير بدلاًمن الانفعال والتصرف وردود الانفعالات السلبية.

أصدقائي القراء الايجابيون ندعوكم إلى تعلم وممارسة المرونة النفسية في مختلف مواقف حياتكم وفق قيمنا ومعتقداتنا الدينية التي تدعو الإنسان إلى السكينة والحكمة وكسب المعرفة وتحقيق النضج، فالمرونة النفسية لها ثلاثة محاور:

قوة الإرادة الذاتية، التوافق والتكيف مع الضغوط، التفاؤل والانفتاح.

وبعون من الله سوف نتحدث في الأجزاء القادمة عن الاستراتيجيات التي تساعدنا على تعلم المرونة النفسية وتطوير الذات الايجابية.

الأستاذ الدكتور عبد المنان ملا بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية

