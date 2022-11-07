ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يغادر إلى مصر اليوم

وطن النهار

يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الإثنين متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

