«العربية للتنمية الزراعية»: مبادرة الكويت للأمن الغذائي تحقق الاكتفاء الذاتي

وطن النهار

أشادت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ31 بالجزائر ودعوة سموه إلى تفعيل مبادرة الكويت بتقديم مشروع استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه ومتابعة مبادرة الأمن الغذائي العربي والعمل على وضعها محل التنفيذ بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس الأحد خلال استقبال المدير العام للهيئة المهندس مشعل القريفة لرئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدول شبة الجزيرة العربية بالتكليف درار المصطفى في مقر هيئة الزراعة. وأكد المصطفى وفق البيان أهمية مبادرة دولة الكويت بشأن الأمن الغذائي «والتي تأتي في خضم تحديات اقتصادية وتغير المناخ والأزمات خصوصا في الدول المنتجة والمصدرة للسلع الاساسية وسط فجوة للأمن الغذائي العربي والتي تقدر بما يقارب 37 مليار دولار للعام 2021». وأوضح أن هذه المبادرة تتزامن مع اعتماد القادة العرب استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 واعتماد البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واعتماد الاستراتيجية العربية للادارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 ومبادرة السودان للأمن الغذائي العربي معتبرا القمة العربية بالجزائر «قمة الأمن الغذائي العربي». واستذكر أول قمة اقتصادية عربية أقيمت في دولة الكويت عام 2009 «لتحقيق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية وتلبي طموحات شعوبنا العربية وأمنها الغذائي والاقتصادي».

وذكر أنه في حال تم تفعيل المبادرة والاستثمار الزراعي في الدول العربية ذات المقومات الزراعية الضخمة في السودان ومصر ودول المغرب العربي والمشرق العربي فستحقق الدول العربية الاكتفاء الذاتي والتصدير للمحاصيل والسلع الاساسية. ونوه المصطفى باختيار الكويت مقرا للمكتب الإقليمي للمنظمة من وزراء الزراعة العرب «مما سيكون له بالغ الأثر لتحقيق أهداف المنظمة من تكامل عربي وأمن غذائي مستدام ومنصة حقيقية تنطلق منها برامج وأنشطة المنظمة في دولة الكويت والإقليم وإيمانا منهم بدعم دولة الكويت للعمل العربي المشترك في المجالات كافة».

من ناحيته أكد القريفة على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد التي تضمنتها كلمة سموه في القمة العربية بالجزائر بشأن التعاون مع المنظمة العربية والمكتب الإقليمي لتفعيل مبادرة الأمن الغذائي العربي وتقديم مشروع استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي وفقا لقرار جامعة الدول العربية 8766 - الدورة 157. وأعرب عن ترحيب الكويت ودعمها المكتب الإقليمي لتحقيق التعاون والتكامل بين المنظمة وبلدان الإقليم خدمة لبلوغ أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة والإمكانات ورفع الإنتاج الزراعي وتنويعه والاستثمار فيه باستخدام افضل الوسائل العلمية والتقنية.

