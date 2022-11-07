العجمي: سياسة «الأبواب المفتوحة» دائمة وليست مؤقتة

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ان سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة وليست مؤقتة وهذا المنهج سيكون في جميع قطاعات المؤسسة.

وأضاف العجمي تصريح صحافي عقب لقائه عدداً من المواطنين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان اللقاءات هدفت للاستماع الى ملاحظات ومشكلات بعض المواطنين مع المؤسسة وبحضور مدير عام المؤسسة وعدد من القياديين، مشيرا الى ان هذه اللقاءات تهدف الى إزالة الحواجز بين المسؤولين والمواطنين، فمن حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر ونقل ملاحظاتهم واستفساراتهم، وواجب على المسؤولين الاستماع لهم وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية المنصوص عليها بالقانون واللوائح والنظم، أو توضيح ما هي الاجراءات المتبعة في مثل حالاتهم.

وأوضح الوزير العجمي أنه اكد على المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدراسة القضايا المتكررة ووضع حلول دائمة لها، شاكرا العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على حسن تنظيمهم واستقبالهم للمواطنين والمواطنات اليوم.