إطلاق أسبوع التنمية المستدامة 20 الحالي

وطن النهار

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن إطلاق أسبوع التنمية المستدامة في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الحالي من خلال مجموعة من الورش التي تستهدف مختلف القطاعات في دولة الكويت.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في بيان صحافي على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الأمانة العامة للإعلان عن إطلاق أسبوع التنمية المستدامة أن هذا الأسبوع والذي سيكون في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر سيشهد عقد مجموعة من الورش مع جميع الأطراف والشركاء في التنمية مبينا أن هذه الورش ستقدم من نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور مهدي أنه ستكون هناك 5 ورش خلال 5 أيام ورشتان منها للقطاع الحكومي وورشة واحدة لكل من الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص مبينا أن هذه الورش تهدف للتعريف بأهمية التنمية المستدامة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.

وبين أن ورشتي القطاع الحكومي ستقامان على مدار يومي 20 و21 نوفمبر، فيما ستقام الورشة الخاصة بالجامعات في 22 نوفمبر في الكلية الأسترالية، كما ستقام الورشة الخاصة بالمجتمع المدني في 23 نوفمبر بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أما الورشة الخاصة بالقطاع الخاص فستقام في 24 نوفمبر في غرفة التجارة والصناعة.

وأضاف مهدي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في طور الإعداد للتقرير الطوعي الثاني لدولة الكويت في قياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة والذي سيكون موعد اطلاقه يوليو 2023 في منتدى سياسي رفيع المستوى تحت شعار تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وإعادة البناء بشكل أفضل.

كما أشار الى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لإطلاق التقرير الطوعي الثاني من خلال عقد اجتماع اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة ودعوة الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات لهذا الاجتماع.

وأوضح مهدي أن الأمانة العامة وجهت الدعوة لجميع جهات الدول المعنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعبئة استمارة التقرير الطوعي الثاني لدولة الكويت الخاص بأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى إرسال تقارير التنمية المستدامة الخاصة بها، مبينا أن الأمانة العامة قامت بعمل اجتماع افتراضي للتعريف بكيفية تعبئة هذه الاستمارة.

