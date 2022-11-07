loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

توجيه 6 إنذارات لعقارات مخالفة في «مبارك الكبير»


 قال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالوكالة في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير علي الشمري ان الفريق الرقابي نفذ جولة ميدانية في منطقة صباح السالم للتأكد من التزام أصحاب العقارات بالشروط والضوابط البلدية بلائحة البناء وعدم استخدام السراديب وأسطح المنازل في غير الغرض المرخصة من أجله وأوضح الشمري أن الجولة التفتيشية أسفرت عن توجيه 6 إنذارات هندسية لعقارات مخالفة فضلا عن عمل 6 بلوكات. ولفت إلى مواصلة الفرق الرقابية جولاتها التفتيشية في جميع مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة والتأكد من التزام أصحاب العقارات بالقوانين واللوائح البلدية، مبينا عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتوجيه إنذارات بإزالة أسباب المخالفة بالإخلاء طواعية أو وضع بلوك على العقار. 


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة