كمال يقترح تخصيص أراضٍ لتوفير مخازن مفتوحة

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال اقتراحا بتخصيص أراضٍ للتخزين لتوفير مخازن مفتوحة ومغلقة في مواقع متعددة في المحافظات، لزيادة المعروض منها وبأسعار مناسبة لأصحاب المشاريع، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأوضح كمال أنه نظرا للطلب المتزايد على مساحات خاصة لتوفير خدمة التخزين في الكويت، نتيجة الزيادة في الأنشطة التجارية وتشجيعا للشباب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، فإن الحاجة باتت ضرورية على توفير أراضٍ إضافية وفي مواقع متعددة جغرافيا، وهذا سوف ينعكس إيجابا على نزول أسعار المواقع التخزينية بعد أن ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.