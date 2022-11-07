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«الأبحاث»: تدريب دولي لـ «إدارة الريِّ ومغذيات النخيل»


أعلن مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الابحاث العلمية، عن تنظيم برنامج تدريبي دولي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان «إدارة الري والمغذيات لزراعة أشجار نخيل البلح»، حيث يشارك فيه متدربون من الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية السورية والجمهورية العراقية.في هذا السياق، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د. سيمر الزنكي، أهمية هذه الدورة التدريبية كونها تلخص نتائج وتوصيات أحد المشاريع البحثية المهمة التي أنجزها المركز بنجاح بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


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