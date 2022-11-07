العدواني: إنجاز القضايا العالقة خلال الفترة المقبلة

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، أن سياسة الباب المفتوح والنهج في استقبال المراجعين مستمر ولن يتوقف في جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية، لذا أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، عن مواعيد مقابلة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، للمراجعين ابتداءً من السبت المقبل الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، في مكتبه بمقر وزارة التربية الكائن بمنطقة جنوب السرة.

وأوضح أن حجز المواعيد للمراجعين سيكون عن طريق منصة «متى»، مؤكداً بأن المقابلات ستكون بصفة دورية حسب المواعيد المتاحة في منصة (متى)، حيث تم إطلاق الخدمة ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2022/11/6.

وعلى صعيد متصل، أوضح الوهيدة، أن الوزير العدواني وجه وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات باستقبال المراجعين والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم مؤكدا ضرورة العمل على حل مشكلات المراجعين وتلبية مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل، وذلك انسجاماً مع توجيهات ونهج القيادة السياسة باتباع سياسة الباب المفتوح.

كما أعلن الوهيدة، عن مواعيد استقبال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد للمراجعين والذي سيكون يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك في الدور الأول بمبنى وزارة التربية علماً بأن حجز المواعيد سيكون عن طريق منصة (متى).

وأوضح ان استقبال المراجعين يأتي تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تسهيل آلية العمل داخل مختلف قطاعات الدولة، وتسهيلاً على مراجعين وزارة التربية وأصحاب المعاملات، وبتعليمات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني الذي وجه بأهمية تحديد مواعيد ثابتة لمقابلة المراجعين، حرصاً على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين.

من جهة أخرى أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي الدكتور خالد حسين البراك أن لقاء مثمرا جمعه مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتوليه هذا المنصب الرفيع بالعهد الجديد، بحضور وكيل الوزارة الدكتور صبيح المخيزيم، حيث تم خلال اللقاء عرض القضايا العالقة والمطالبات المستحقة لموظفي التعليم العالي. وقال البراك إنه أوضح للوزير العداوني مكامن الخلل في الوزارة والجهود التي بذلتها النقابة لحل هذه القضايا من قبل مع الوزراء السابقين، إلا أن عدم الاستقرار السياسي وحل الحكومات كان سببا في عودة الكثير من هذه القضايا للمربع الأول، مضيفا أن اللقاء اتسم بالمصداقية والشفافية، حيث استمع الوزير لهذه القضايا برحابة صدر وباتت لديه قناعة بمشروعية واستحقاق هذه المطالب، ووعد بأن العديد منها سيجد طريقه للنور خلال الفترة المقبلة خاصة وأن العهد الجديد يتميز بتعاون جهات الدولة المختلفة لحل جميع القضايا العالقة.

وأوضح أن أبرز القضايا التي تم عرضها خلال اللقاء تمثلت في المطالبة بسرعة إعلان مرشحي الملاحق الثقافية وأن يكون لأبناء الوزارة النصيب الأكبر لشغل هذه الملاحق، وتسكين المناصب الاشرافية الشاغرة، وفتح باب التقاعد لضخ دماء جديدة وشابة تساهم في تقدم الوزارة وارتقائها، ومخاطبة وزير البلدية لبناء الأرض المجاورة لبرج السنابل مواقف سيارات متعددة الأدوار كحل موقت لحين الانتهاء من المبنى الدائم والانتقال إليه.

وختم البراك تصريحه بتوجيه الشكر للوزير العدواني لحسن استقباله وإبدائه تعاونا كبيرا مع النقابة لحل القضايا كافة وتذليل أي صعوبات تواجه موظفي الوزارة وتوفير الأجواء المناسبة التي تعينهم على أداء مهاهم على الوجه المطلوب.

