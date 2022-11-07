مستشفى جابر أجرى أول منظار للقولون بـ «الذكاء الاصطناعي»

وطن النهار

‎كشف قسم الجراحة بمستشفى جابر الأحمد عن نجاحه في إجراء اول منظار جهاز هضمي بواسطة الذكاء الاصطناعي Olympus ENDO-AID ‎للتعرف على الأورام، وهي تقنية تطبق للمرة الأولى بالكويت.

‎في هذا الإطار أكد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر د. سليمان المزيدي أن التقنية الحديثة المستخدمة تعبر بوضوح عن التطور التكنولوجي المتسارع في هذا الشأن، مبينا أن الجهاز الذي أجري به المنظار يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الزوائد اللحمية بالقولون والمعدة بدقة عالية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أعطى دقة متناهية في كشف الأورام التي كانت لا ترى بالعين المجردة. ‎وأضاف أن القسم حاليا لديه 19 غرفة عمليات تجري بين 30 و 40 حالة من العمليات الكبرى بشكل يومي. ‎وبين المزيدي أنه بالمقابل اصبح من الموجب تقديم أفضل التقنيات الحديثة التي تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة طبيا والتي تساعد المرضى بشكل جيد، وتقدم لهم خدمات علاجية بامتياز. وفي النهاية تقدم المزيدي من ناحيته بالشكر الخاص لوزير الصحة د .احمد العوضى ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا على دعمهما المستمر في تطوير المنظومة الصحية في البلاد والتي ترفع من مستوى العلاج المتوافر للمواطنين.

‎من ناحيته أكد رئيس وحدة جراحة القولون والمستقيم بمستشفى جابر وأستاذ مساعد في كلية الطب جامعة الكويت قسم الجراحة د. أحمد الخميس الذي قام بإجراء المنظار أن المريض المذكور جاء إليه ليعالج من البواسير، ولما سألته هل أجرى منظار قولون ؟ قال إنه لا توجد أعراض، وهذا خطأ لأنه لا توجد علاقة بين الأعراض ومنظار القولون، وبعد إقناعه بعمل منظار القولون الذي يستخدم التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وجدنا زائدة لحمية وتمت إزالتها.

‎وتابع الخميس أن شركة Olympus‎ أصدرت في الآونة الأخيرة جهازا يسمىENDO-AID CADe ‎ وهو عبارة عن جهاز يستخدم الذكاء الاصطناعي أثناء إجراء مناظير القولون او المعده، وذلك لاكتشاف الزوائد اللحمية وأورام القولون الحميدة والخبيثة والأورام الغدية، والذي يهدف إلى زيادة معدل الكشف عن الأورام الحميدة في وقت إجراء التنظير القولوني بفضل الدعم الذي تقدمه تلك التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو يسهم أيضا في سرعة ودقة الاكتشاف ما يؤدي إلى تحسين النتائج السريرية نتيجة للاكتشاف المبكر.

من جهته قال اختصاصي أول جراحة عامة، وجراحة القولون والمستقيم بمستشفى جابر د. بدر حمود الشعبان إن من أكبر أسباب الأورام في القولون والجهاز الهضمي هو تكون الزوائد اللحمية، وهي تتواجد وتتكاثر مع تقدم العمر، مشيرا إلى أن أغلب الأورام في القولون يتم تشخيصها في سن 55 إلى 60 فتم الاعتماد دوليا وعالميا على عمل منظار كمسح مبكر للقولون لأي شخص تم بلوغه 45 عاما، والهدف من هذا هو الكشف المبكر على هذه اللحميات، ويتم استئصالها بشكل كامل، قبل أن تكبر وتصبح ورما خبيثا لا قدر الله. ‎ونوه إلى أنه في مستشفى جابر تم استخدام المناظير الحديثة «صورة عالية الدقة» مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو تم تصميمه خصيصا للتعرف على اللحميات في بداية مراحلها، والتي لا ترى بالعين المجردة .

