شارع دمشق.. جسر علوي بلا إشارات

وطن النهار

تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعمالها لتطوير الدائري الخامس جهة شارع دمشق والذي يشمل إلغاء الإشارات الضوئية وتشييد جسور علوية وأنفاق ومداخل ومخارج عدة، حيث يعتبر المرحلة الثانية من تطوير طرق جنوب السرة والتي تتكون من 3 أنفاق بين منطقتي الصديق والسلام، بالإضافة الى تقاطع رئيسي وهو تقاطع الدائري الخامس مع شارع دمشق سيتم فيه حاليا إلغاء الإشارات الضوئية واستبدالها بتقاطع حر.

ويعد هذا العقد أحد العقود الجديدة المهمة الجاري تنفيذها أخيراً، وأهميته تكمن في أنه يشتمل على تطوير جزء مهم من الدائري الخامس جهة شارع دمشق، فيما سيتحول الدائري الخامس الى نفق بالاتجاهين وسيكون هناك مسار فرعي باتجاه السرة وقرطبة ومسار ثانٍ باتجاه الصديق والسلام، وسيتحول شارع دمشق الى جسر علوي من دون إشارات ضوئية يربط مناطق قرطبة وسلوى والصديق والسلام، وقد تمت إضافة أعمال أخرى على العقد أخيراً، منها مدخل ومخرج إلى منطقة السلام غير مباشر على طريق الدائري الخامس.

ويهدف الى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة، وتطوير «الدائري الخامس» من شارع الملك فهد بن عبدالعزيز مع شارع الملك فيصل وذلك بخفض «الخامس» من تقاطع شارع دمشق ولجعل الحركة المرورية حرة على شارع دمشق بين «الخامس» وشارع إبراهيم بن عبدالله، وإنشاء جسر علوي من شارع الملك فيصل واستحداث دوارين على شارع 403 مع شارع 26 وشارع 20، وتبلغ قيمة المشروع 88,940,000 دينار الذي بوشرت الاعمال فيه 16/05/2021 فيما حدد تاريخ نهاية المشروع في 14/05/2024.

