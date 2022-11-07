البغلي دشَّنت مبادرة «شركاء لتوظيفهم»

وطن النهار

دشنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، الدفعة الرابعة لمبادرة «شركاء لتوظيفهم» للعام التدريبي 2022/2023 ضمن الحملة التي اطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عام 2018 بالشراكة الاستراتيجية مع منظومة البناء البشري.

وأكدت البغلي خلال رعايتها حفل التدشين، ان الهيئة ومعهد البناء البشري عملا بكل صدق ووطنية وعزم وحرصا كل الحرص على المشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية (كويت جديدة 2035)، حيث الاسهام بتنفيذ التزامات الكويت الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها خاصةً بعد انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق المعنية بدمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت: «كم أنا فخورة بهذه الشراكة التي اسفرت عن نتائجها التي تمثلت في تدريب 84 من الأشخاص ذوي الاعاقة وتوظيف 56 منهم في القطاعين الحكومي والخاص خلال 3 دفعات متواصلة، مضيفة «هذا إن دل على شيء فهو يدل على الهمة والاصرار من قبل المنظمين على تحقيق النجاح والوصول بهذه الفئة إلى أعلى درجات النهوض بمستوياتهم المهارية والمهنية وفق برامج تدريبية ورؤية واضح».

واعربت عن شكرها للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على جهودهم الدؤوبة في رعاية أبنائنا وبناتنا، آملة منهم مواصلة المشاركة الفاعلة لدفع مسيرة وعجلة التقدم لخدمة وطننا الغالي، والشكر موصول لأبنائي وبناتي وأولياء امورهم على ما بذلوه من جهود مشكورة من أجل رفعة مستوياتهم المهنية ورغبتهم الصادقة في التدريب والتأهيل والدخول في معترك الحياة الوظيفية.

وثمنت دور معهد البناء البشري صاحب هذه المبادرة السامية ومؤسسة نماء الخيرية على دعمها كلفة التدريب وقطاع المصارف والقطاع الخاص على توظيفهم الأشخاص ذوي الاعاقة وجميع من أسهم في تحويل الحلم إلى حقيقة لرفعة هذا البلد.

