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السفارة السعودية شاركت في «كات ووك 2022» العالمية للمشي


شاركت سفارة المملكة العربية السعودية، في النسخة الثانية من مبادرة «كات ووك 2022» العالمية للمشي لمسافات تصل إلى 7 كيلومترات، من أجل رفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية (السنوريات) ومنها النمر العربي المهدد بالانقراض، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال فعالية أقيمت في محمية الجهراء.
وتعد «كات ووك» للمشي مبادرة توعوية تقام سنوياً بهدف نشر الوعي بترابط رفاهيتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا، وتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة. وتعدّ هذه الفعالية هي احدى مبادرات مؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود.
شارك في الفعالية نائب رئيس البعثة الأستاذ يحيى القحطاني، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للرياضة، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من منسوبي السفارة.


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