تدريب المراقبين الجويين في الحرس الوطني

وطن النهار

وقّعت الرئاسة العامة للحرس الوطني بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني يقضي بالتعاون في مجال الطيران وتأهيل مراقبين جويين من منتسبي الحرس الوطني وتأهيل ضباط في السلامة الجوية وإدارة المجال الجوي وذلك عبر إقامة الدورات الفنية المتخصصة، إضافة إلى تقديم الحرس الوطني الدعم اللوجستي والإسناد للطيران المدني بعمليات التأمين وأي مهام تشّكل مساعدة للإدارة في حالات الطوارئ والأزمات.

وكان وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي استقبل مدير الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، حيث جرت مراسم توقيع البروتوكول في الرئاسة العامة للحرس الوطني، بحضور كبار القادة.

وأكد وكيل الحرس الوطني أن بروتوكول التعاون يجسد رؤية القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، في الارتقاء بدور الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة وتحويله إلى جهاز الإسناد الأول في الدولة تحقيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند».

