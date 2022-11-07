«نفط الكويت» تنفِّذ 12 مشروعاً متخصصاً لتأهيل التربة

مال وأعمال

قال رئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة في شركة نفط الكويت المهندس نجيب الزيد إنّ الشركة وقعت 5 مشاريع خاصة بتأهيل التربية، مشيرا الى ان تلك المشاريع تعد الحزمة الاولى الخاصة بتأهيل التربية وسوف يليها 3 مشاريع اخرى، على ان تختتم الشركة بطرح 4 مشاريع اخرى لتخضير التربة ليصل عدد المشاريع الاجمالي 12 مشروعاً لتأهيل التربة.

وأضاف الزيد في تصريحات على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة والذي اقيم امس في معرض احمد الجابر للنفط والغاز بحضور المستشار عبدالعزيز الجارالله ممثل راعي الاحتفالية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وممثل الامم المتحدة المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ وعدد من قيادات الشركة أن كل المشاريع التي تنفذها شركة نفط الكويت تمول عن طريق نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة من خلال المنح المقدمة من دولة العراق للاضرار التي سببها بتفجير الابار واحراقها خلال العدوان الغاشم.

واوضح ان خمس المشاريع الاولى التي تشرف على تنفيذها شركة نفط الكويت تنتهي في مدة تقارب 50 شهرا اي بحلول 2025 ، لافتا الى البدء بعدد من المشاريع الاخرى التي تمتد لنفس المدة.

واشار الزيد في كلمة القاها نيابة عن الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت خالد العتيبي الى ان هذا الاحتفال الذي يجمعنا كل عام، ونحيي من خلاله مناسبة عزيزة وذات مكانة خاصة في قلب كل كويتي، ألا وهي ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة في السادس من نوفمبر 1991، ذلك اليوم الذي تنفسنا فيه الصعداء بنجاحنا في القضاء على عملية التخريب المتعمدة لـ 727 بئراً نفطية، بعد أن أضرمت قوات الغزو العراقي الغاشم النار فيها.

واوضح أن الكويت شهدت بسبب هذا العمل المدمِّر أضخم كارثة بيئية عرفها العالم، وعاشت أياماً عصيبة استمرت ثمانية أشهر، تحولت خلالها سماء الكويت إلى اللون الأسود وتسببت بأضرار بيئية كبيرة ليس بالكويت فحسب بل طالت أماكن بعيدة حول العالم. وولفت الى انه على الرغم من تقديرات الخبراء التي كانت تشير إلى أن عملية إطفاء الآبار ستستغرق عدة سنوات، نتيجة الحرائق الهائلة التي اندلعت طوال تلك الفترة، وما تخللها من آثار كارثية على البيئة والبنية التحتية، فإن ذلك شكّل تحدياً كبيراً لقطاع النفط، ولشركة نفط الكويت على وجه التحديد، التي خاضت غمار المواجهة بقوة وشجاعة، وبفضل عزيمة أبناء نفط الكويت، تمكّن أبطال فريق الإطفاء الكويتي، وبالتعاون مع 27 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، من السيطرة على الحرائق في غضون 240 يوماً فقط، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وذكر الزيد انه في هذه المناسبة السعيدة، نتذكر بكل فخر وتقدير وإجلال التضحيات التي قام بها هؤلاء الأبطال من الكويتيين الذين بذلوا جهوداً هائلة وخاطروا بحياتهم لإطفاء حرائق الآبار، ونقول لهم إننا مهما قدمنا لكم فلن نستطيع أن نوفيكم حقكم، كما لن ننسى أبداً تفانيكم في سبيل إنقاذ الكويت ووضعها على طريق إعادة الإعمار والتنمية والتقدم، الأمر الذي عاد بالفائدة على مستقبل البلاد والقطاع النفطي.

دروس وعبر

كما نتوجه بالتحية ونتقدم بأسمى آيات الشكر إلى هؤلاء الأبطال الكويتيين الموجودين بيننا اليوم، والذين نقيم هذا الاحتفال على شرفهم ومن أجلهم، ولولا جهودهم جميعاً وإخلاصهم في العمل ما كان يمكن أن تتحقق كل تلك النهضة والإنجازات التي شهدناها خلال الأعوام الماضية.

واضاف الزيد انه يجب علينا أن نتذكر الماضي، لنأخذ العبر والدروس مما حدث خلال فترة الغزو، وفي الوقت نفسه لا بد أن نتطلع إلى المستقبل ونبذل أقصى ما في وسعنا من الجهود لكي يظل مشرقاً لأجيالنا المقبلة، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي أطلقناها ونواصل العمل عليها، ومن أبرزها برنامج إعادة تأهيل البيئة في الكويت، والذي يعد أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم، لا سيما أننا نتعاون فيه مع جهات محلية ودولية رائدة تتمثل في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ونقطة الارتباط الكويتية.

واشار الى أن معظم أعمال هذا المشروع الضخم تقع ضمن اختصاصات الشركة، فقد أنشأنا مجموعة تأهيل التربة من أجل تنسيق هذه الجهود، ومنحناها كل الدعم لكي تقوم بكل ما يلزم لإصلاح التربة والبيئة الناتجة من أضرار الحرائق والبحيرات النفطية وطبقة القار الصلبة ومصادر التلوث الأخرى، مبينا أن نفط الكويت تعاونت في هذا الجهد مع كافة الأطراف، ولذا أتوجه لجميع الأفراد المعنيين بالشكر الجزيل على الجهد الذي يبذلونه في ضمان إصلاح البيئة الكويتية.

32 عاماً

ومن جانبها قالت رئيس جمعية حماية البيئة وجدان العقاب، إن الكويت ورغم مرور 32 عاما على كارثة حرق الآبار الا انها وحتى الآن تستصلح الأراضي الملوثة والمدمرة والتي تكلف ملايين الدنانير مما يثبت للعالم أن هذه الجريمة البيئية النكراء، هي جريمة طويلة المدى ويجب ان تواجه بالمزيد من الدراسات والأبحاث الداعمة للبيئة واستصلاحها وتربية النشأ على ذلك.

واوضحت العقاب اننا نستذكر ببالغ الأسى اتشاح الشمس بالسواد حزناً على ما ألم بالبشر من مصائب سوء التدبير وسوء المنقلب، معرضة بنورها عن الأرض لشهور طويلة، حزينة على ما آلت إليه حالنا في حجيم الذهب الأسود، الذي تعالت ألسنة نيرانه إلى عنان السماء وضجت به أركانها. دمار طال أرجاء الأرض في البر والبحر.. وطغى الفساد فيها أوج طغيانه، بلا رادع ولا وازع.

الكويت تدعم الجهود لمواجهة النزاعات وتداعياتها على البيئة

أكد ممثل وزير الخارجية في احتفالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية المستشار عبدالعزيز الجارالله دعم الكويت للجهود المحلية والدولية لمواجهة النزاعات المسلحة وتداعيات ذلك على البيئة. وأضاف الجارالله في كلمته خلال الاحتفالية ان الكويت لازالت تستذكر مشاركة 27 دولة صديقة باطفاء الآبار التي أشعلت خلال الغزو العراقي للكويت، مبينا أن الاستدامة البيئية لها أهمية خاصة حيث أطلقت مجموعة من المبادرات ضمن الخطة التنموية والعمل على خفض نسب التلوث والحفاظ على التنوع البيولوج حيث دعمت الكثير من الدول خارج الكويت لدعم البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغير المناخي.

أبو الحسن: 40 % من النزاعات تؤثر على الموارد الطبيعية والبيئة

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة مازن ابوالحسن: إن هناك ارتباطاً مابين النزاعات المسلحة والتأثير على البيئة. وأضاف ابوالحسن، ان 40 % من النزاعات لها تأثير على الموارد الطبيعية ويزيد الضغوط على البيئة التي تعتبر ضحية من ضحايا الحرب إلى جانب الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة والتغيرات المناخية.

الكندري: «حرق الآبار» لوث 114 كم2 من التربة

قال نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية سميرة الكندري ان الضرر الناتج عن كارثة حرق الآبار أسهم في تلويث ما مساحته 114 كم2 من التربة، إضافة إلى تدفق كميات كبيرة من النفط إلى الأراضي المحيطة قدرت بنحو 22 مليون برميل توزعت على 500 بحيرة نفطية شمال وجنوب الكويت. وكشفت عن مجموعة من دراسات تقييم المردود البيئي لمشاريع اعادة تأهيل التربة باجمالي 7 مشاريع في الفترة بين 2014 وحتى 2022. ولفتت إلى أن للهيئة مجموعة من المتطلبات أبرزها الانتهاء من عمليات المعالجة والتخلص السليم حتى 2024, والمنع والحد من تشكل النفايات واعادة الاستخدام والتدوير وتقديم تقارير المتابعة والرصد البيئي وتوثيق البيانات البيئية الخاصة بكميات النفايات وربطها مع قواعد البيانات في الهيئة.