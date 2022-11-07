393 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.95 %، متأثرا بزيادة شهدتها أسعار النفط. مما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية الى 47.544 مليار دينار بمكاسب سوقية بلغت نحو 393 مليون دينار وارتفاع مؤشر العام 61.2 نقطة ليبلغ مستوى 7426.44 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.83 في المئة. وتم تداول 213.4 مليون سهم عبر 9331 صفقة نقدية بقيمة 56.6 مليون دينار «نحو 171.4 مليون دولار»، كما ارتفع السوق الرئيسي 0.34 % والرئيسي 50 بنسبة 0.55 %. وارتفعت أسهم زين 0.2% وأجيليتي 1.8 % والمتكاملة 2.7% وبيت التمويل الكويتي «بيتك» 1.6 %.

