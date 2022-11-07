«Ooredoo business» وقَّعت اتفاقية تفاهم مع «ILA»

مال وأعمال

مع كون التحول الرقمي ركيزة أساسية لرؤية الكويت 2035، تركز الدولة على تبني التقنيات الذكية والرقمية لابتكار خدماتها، ودفع الاقتصاد، وتحسين نوعية الحياة، وقد دفع هذا الهدف إلى زيادة الاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت.

Ooredoo business الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول التكنولوجيا والأعمال وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة ILA وهي شركة متخصصة في التقنيات المتطورة للشركات،، وبهدف تبسيط الأعمال ودعم الأعمال في الكويت تهدف هذه الشراكة إلى تمكين تحول رحلة العمل إلى الرقمية من خلال توفير المجموعة المناسبة من التطبيقات والمنصات لتشمل خدمات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وBlockchain كخدمة لضمان تحول رقمي سلس للحكومات والمؤسسات وتمكينها من تشغيل عملياتها وخدماتها رقميًا دون انقطاع. تستخدم هذه الخدمات تقنيات متقدمة تساعد في زيادة مستوى الأمان للشركات، ويأتي ذلك كجزء من رؤية Ooredoo لتوفير حلول شاملة للشبكة والمعلومات والاتصالات من خلال توفير أحدث التقنيات من تكامل البيانات وتخزينها وحمايتها من التهديدات السيبرانية.

أقيم حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين والذي علق بهذه المناسبة قائلاً: «في Ooredoo، نقوم بتسريع الابتكار في الأعمال التجارية وسنضمن زيادة الكفاءة والإنتاجية والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والـ Blockchain. التي تهدف لزيادة الثقة والأمان والشفافية وإمكانية تتبع البيانات المشتركة عبر شبكة الأعمال وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيض التكاليف على الشركات وزيادة فعالية انتاجها».

وتعليقًا على الشراكة، قال الدكتور سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ILA: «تعتبر شراكتنا الاستراتيجية مع Ooredoo وسيلة للوصول إلى فهم عميق لفرص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الناشئة التي تخلق أدوات استثمارية مبتكرة يمكنها اغتنام هذه الفرص وتوفير مشورة الخبراء وتوجيهات الإدارة المتميزة لضمان عوائد هادفة لأصحاب المصلحة في أدوات الاستثمار من خلال الاستراتيجيات الرائدة».

تعتبر اليوم الشركات وأصحاب الأعمال على استعداد تام ومتزايد للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة. ومع ذلك، فإن التعقيدات الفنية والنفقات التشغيلية التي ينطوي عليها إنشاء البنية التحتية وتكوينها وتشغيلها وصيانتها غالبًا ما يكون بمثابة حاجز، ولهذا السبب قامت Ooredoo بتوفير قطاع الأعمال كمزود خدمة لاعداد جميع أسس التكنولوجيا والبنية التحتية للشركات والمؤسسات والحكومة لتمكينها من التركيز على أعمالها الأساسية وتحقيق أهداف العمل.

