«KIB» كشف الفائزين في أحدث عرض «Blue Deal»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الرابحين في سحب العرض الثاني من عروض الـ «Blue Deal» ضمن «حساب الشباب»، حيث فازت عبير محمد سعد العنزي بالجائزة الأولى للعرض وهي فرصة لشراء أيفون Pro Max 14 بقيمة 55 دك فقط، كما فاز أحمد بدر احمد حسن العنزي بجائزة العرض الثانية وهي فرصة لشراء أيفون 14 Pro بقيمة 50 دك فقط، وذلك بعد أن استحق كل منهما الدخول في السحب عن قيامهم بتحويل مكافأتهم الجامعية الاجتماعية للبنك من الجهات المعتمدة، بمبلغ 200 دك فما فوق، وإبقائها طوال مدة العرض حتى نهايته.

مهنئاً كليهما على إشراكهما في هذا العرض الحصري من البنك والفوز بجائزتيه، وقال مدير أول الاتصال الخارجي، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: «يسرّنا بالفعل بأن نرى حملتنا المخصصة لمكافأة شريحة حساب الشباب تحظى بهذا الإقبال اللافت من قبل العملاء وتحقق هذه النسبة العالية من المشاركة، ما يدل على استمرار نجاحها في إثراء التجربة المصرفية لتلك الشريحة المهمة بالنسبة للبنك»، مثمناً القيمة المميزة لشريحة الشباب، مع تأكيده على حرص البنك بتعزيز سلسلة خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية المصممة لهم بالعديد من المزايا والعروض الحصرية والمجزية.

كما نوه السرحان إلى استمرار حملة «حساب الشباب» من KIB حتى نهاية العام الحالي، مع فرص أخرى للاستفادة بعروض الـ Blue Deals القادمة، والتي يتم إطلاقها بالتعاون مع أفضل الشركاء لدى KIB من متاجر البيع بالتجزئة والملابس والإلكترونيات، وكذلك المطاعم وشركات السيارات وغيرها، مؤكداً على قيام البنك بالإعلان عنها لعملائه في وقت مسبق خلال الأشهر القليلة المتبقية من السنة.

وأضاف أن البنك سيقدم لكل عميل من عملاء شريحة «حساب الشباب» طوال هذه الحملة هدية بمناسبة يوم ميلاده، وهي عبارة عن رصيد بقيمة 5 د.ك على تطبيق «ديليفرو»، كما يتسنى لجميع عملاء «حساب الشباب» الحصول على خصومات خاصة عند المتاجر المشاركة في برنامج خصومات KIB، عبر استخدام بطاقة «الشباب» للسحب الآلي. لافتاً إلى إمكانية التعرف على تفاصيل العروض من خلال صفحة البنك على تطبيق الانستغرام: [email protected]، أو عبر زيارة موقع البنك الإلكتروني(kib.com.kw).

وفي التزامه المجتمعي كمؤسسة مالية وطنية، حرص KIB على تقديم حساب خاص، صمم ليلبي الاحتياجات المصرفية اليومية لشريحة الشباب ، ويساندهم في تحقيق أهدافهم المالية، حيث انه يجمع بين ميزتي الاستثمار والادخار في آن واحد، كما يقدم لهم مزايا خاصة، أولها عدم اشتراط حد أدنى لمبلغ الإيداع الأولي أو رصيد للمحافظة عليه، مع توفير بطاقة حساب آلي مجانية بتصميم عصري، والقابلة للاستخدام في أكثر من مليون جهاز سحب آلي حول العالم، علاوة على قبولها لدى K-NET وكذلك أكثر من 30 مليون نقطة بيع حول العالم.

