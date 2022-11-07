«التجاري» توّج الفائزين في سحوبات «النجمة» الأسبوعية والشهرية

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:

أولاً: سحب حساب النجمة الشهري – جائزة 20?000 دينار من نصيب الفائزة: سلمى نصار عبطان راضي.

ثانياً: سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5?000 دينار من نصيب الفائز: علي أحمد حمزه حيدر.

ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5?000 دينار، وشهرية بقيمة 20?000 دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500?000 دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.

