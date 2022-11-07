«زين» استضافت بنك بوبيان في مركز بياناتها

مال وأعمال

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونٍ جديد مع بنك بوبيان لاستضافة البُنية التحتية التقنية للبنك في مركز بيانات زين عبر خدمة الموقع المُشترك، وذلك لربطه بجميع أفرعه وقنواته الرقمية من خلال خدمة مركز البيانات عالي الإتاحة.

وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال الجولة التي أقيمت في مبنى مركز بيانات زين بمنطقة الصباحية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا نواف الغربللي، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول حمد المرزوق، والمدير التنفيذي لإدارة المرافق ناصر المضف، إلى جانب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، ورئيس مجموعتي البيانات وتكنولوجيا المعلومات عبدالله النصف، ونائب رئيس تكنولوجيا المعلومات أحمد الشطي.

وأتت هذه الخطوة انطلاقاً من جهود زين المُتواصلة لتقديم قائمة مُتجددة من حلول البيانات والخدمات السحابية الأكثر تطوراً لقطاع الأعمال المحلّي، والتي تخدم من خلالها الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، سواءً الكبيرة أو المتوسطة والشركات الناشئة والجهات الحكومية، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يأتي التزامها تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي تحت مظلة رؤية كويت جديدة 2035.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: « نُجدد اليوم تعاوننا مع الإخوة في بنك بوبيان لنأخذ شراكتنا الاستراتيجية معهم إلى مرحلة جديدة، حيث نجحنا في إتمام هذا المشروع الضخم في فترة زمنية قياسية، ويتم الآن تشغيل البُنية التحتية التقنية لبنك بوبيان بشكل كامل وبكل كفاءة في مركز بيانات زين عبر خدمة الموقع المُشترك (colocation) التي نُقدّمها لعملاء الأعمال، مع تقديم أعلى معايير الأمان والأداء».

وأضاف المرزوق بقوله: « ولله الحمد، حصل مركز بيانات زين على شهادة المستوى الثالث (Tier III) من مؤسسة Uptime العالمية التي تُعتبر الوجهة الأولى لاعتماد وتطبيق معايير مراكز البيانات في العالم، ليكون بذلك مركز البيانات الأول والوحيد لشركة اتصالات في الكويت الذي يحصل على هذا الاعتراف من هذه المؤسسة العالمية المرموقة».

وتابع بقوله: «نُدرك جيداً أهمية تقنيات البيانات في دفع عجلة التحول الرقمي في الكويت، ولهذا فقد دخلنا في شراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الخدمات العالميين الذين يعدون الأكثر ريادةً في مجالات الحوسبة السحابية وحلول مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وذلك لتقديم أفضل الحلول لعملائنا في قطاع الأعمال».

واختتم المرزوق قائلاً: «إن حصولنا على هذا الاعتراف من إحدى أكبر المنظّمات الاستشارية حول العالم أتى ليوثّق ريادة زين والتزامها بتبنّي أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مركزها للبيانات، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل رئيسي على جودة وكفاءة الخدمات التي نُقدّمها لعملائنا في السوق المحلي مثل بنك بوبيان».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري: «يسعى بنك بوبيان لتحقيق أعلى معدلات الإتاحة المستمرة لخدمات البنك من خلال استضافة البنية التحتية التقنية للبنك في مركز بيانات زين الحاصل على شهادة المستوى الثالث Tier III، مما سيساهم في دعم توجه البنك نحو إطلاق خدمات رقمية مالية مميزة وتحقيق أفضل تجربة مستخدم، والتي تخدم بشكل مباشر عملاء البنك وتعزز مكانته في السوق المحلي كبنك رائد في هذا المجال».

وتشهد شهادة المستوى الثالث (Tier III) التي تعتمدها مؤسسة Uptime العالمية في مراكز البيانات حول العالم بأن مركز بيانات زين يُطبّق أعلى المواصفات العالمية فيما يخص دقة وثبات الخدمة المُقدّمة والتميّز في تشغيلها، وبالأخص عدم حاجة المركز للإغلاق والتوقف لأعمال الصيانة والتطوير، مما يُقدّم خدمة متواصلة بلا انقطاع وذات كفاءة عالية للعملاء.

وتم تقييم مركز زين بناءً على مجموعة من الأسس والمعايير التي تشمل نوعية الخدمات التي يُقدّمها مركز البيانات، ومدى جهوزية وحداثة المعدّات المُستخدمة، وقلّة المخاطر، وقلّة إمكانية حدوث الأخطاء البشرية، والوقت المُنخفض لتوقّف النظام (downtime)، وكفاءة التشغيل، وغيرها من المعايير المُعتمدة عالمياً.

ويعكس حصول زين على مثل هذه الاعتمادات العالمية بجهودها في تطبيق سياسات وإجراءات فعالة في جميع عملياتها، وتأكيد أن أنظمتها وعملياتها مُطابقة لأفضل المعايير المعتمدة عالمياً، فتطبيقها لهذه المعايير والالتزام الجاد بها يبرز مدى حرصها على تقديم الخدمات الأكثر كفاءة لقطاع الأعمال وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع استراتيجيتها للتحول الرقمي.

وقد شهد سوق الأعمال المحلّي في السنوات القليلة الماضية موجة مُتسارعة من تطبيق التحوّل الرقمي داخل شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية على حد السواء، لكن في نفس الوقت، ظهرت العديد من التحديات الجديدة مع تلك الموجة أكدت مدى ضرورة حفظ البيانات وحماية البنى التحتية الرقمية للشركات من خطر الاختراقات، ولهذا فقد أخذت زين على عاتقها مسؤولية تقديم منظومة شاملة وموحّدة من الخدمات السحابية والحلول الرقمية لتحقيق الأمن السيبراني، وهي من الحلول الأكثر تطوّراً في فئتها وتستند على أحدث التقنيات العالمية.

