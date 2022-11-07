تكريم «الأهلي المتحد» لجهوده في التوعية بسرطان الثدي

مال وأعمال

في إطار نجاح التعاون المشترك بين البنك الأهلي المتحد ومركز الكويت لمكافحة السرطان، تم تكريم البنك الأهلي المتحد من قبل مركز الكويت لمكافحة السرطان، وذلك تقديرا للجهود المتميزة التى قام بها فريق المسؤولية المجتمعية من البنك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذى يحل في شهر أكتوبر من كل عام.

وفي معرض هذا التكريم، أشاد القائمون على مركز الكويت لمكافحة السرطان بالدور الإيجابي للبنك الأهلي المتحد وحرصه على إنجاح جهود التوعية بسرطان الثدي بين أكبر شريحة من السيدات في المجتمع الكويتي طوال شهر أكتوبر باعتباره شهر تكثيف إقامة الفعاليات والمؤتمرات والحملات لتشجيع السيدات على الكشف المبكر إلى جانب دعم الناجيات من سرطان الثدي.

ومن جانبها اعتبرت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الاهلي المتحد فاتن التميمي إن هذا التكريم للبنك من قبل مركز الكويت لمكافحة السرطان لفتة كريمة تكلل نجاح علاقات التعاون المثمرة والبناءة بين البنك والمركز بهدف المساهمة في زيادة التوعية المجتمعية حول مخاطر السرطان والوقاية منه وأهمية الفحص المبكر في نسبة الشفاء من هذا المرض.

وأكدت التميمي أن البنك الأهلي المتحد استطاع خلال شهر أكتوبر الماضي أن يكثف جهوده للقيام بالعديد من الأنشطة المجتمعية التي أسهمت في زيادة الوعي بمخاطر السرطان وذلك بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، كما قام البنك بتسخير كل قنواته الإعلامية لنشر التوعية الصحية على اكبر نطاق في المجتمع للتوعية بأهمية الكشف المبكر في مواجهة سرطان الثدي.

وأضافت التميمي: من جهتنا نتقدم بالشكر لمركز الكويت لمكافحة السرطان على تلبية دعوتنا للمشاركة في الندوة التى نظمها البنك في أكتوبر الماضي بهدف بناء ثقافة صحية تحفيزية لدى موظفات البنك، وتقديم التوعية لهن حول مخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض والتي تضمنت تعريف السرطان بشكل عام وعلامات، وأعراض سرطان الثدي، وتحديد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، وسبل الوقاية كما تضمنت أهمية الفحص المبكر في التشخيص، والمساعدة على الشفاء من سرطان الثدي حال اكتشف في مراحله الأولى، والتعريف بالمواقع التي تتوافر فيها خدمة الفحص المبكر.

وأوضحت التميمي: أن التعاون بين البنك الأهلي المتحد ومركز الكويت لمكافحة السرطان مستمر وسوف يتصمن العديد من الأنشطة المجتمعية التي سيتم إطلاقها خلال نوفمبر الحالي للتوعية بسرطان الرئة، وسرطان البروستاتا، وكذلك التوعوية الخاصة بمرض السكري، وغيرها من الحملات التوعوية الصحية.

وأكدت التميمي: نحن فخورون بتعاوننا مع مركز الكويت لمكافحة السرطان والذى يقوم بدور فعال في المجتمع من خلال خدمة المرضى والمراجعين بتفانٍ، مؤكدة أن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام نظرا لدورهم البارز في تخفيف معاناة المرضى وإنقاذ حياة الآلاف من النساء من مرضى سرطان الثدي.

