السيسى: أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

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انطلقت أمس فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر. وسط دعوات متزايدة للدول الغنية بتعويض الدول الأفقر والأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية؛ أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ 27 Cop الإطارية حول تغير المناخ.



وأضاف الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية، يتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه.



وأكد الرئيس السيسى أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركاً سريعاً من جميع الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية.

وقال الرئيس السيسى، إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال رئيس مؤتمر قمة المناخ؛ وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.



وأضاف نتطلع لأن تكون قمة المناخ نقطة فارقة في العمل الجماعي متعدد الأطراف، قمة المناخ كوب 27 ستوفر أفضل الظروف لمواجهة تغير المناخ. وعملت الحكومة المصرية على تزيين مدينة شرم الشيخ حيث مقر انعقاد فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، باللون الأخضر استعدادا لاستقبال 40 ألف مشارك سجلوا لحضور الحدث، وفق البيانات الرسمية.

ومن جانبه قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، حتى مع توسعها في الاعتماد على الفحم والنفط أخيراً بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن سوناك سيتعهد خلال كلمته التي يلقيها أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) بتسريع انتقال المملكة المتحدة إلى الطاقة المتجددة.

