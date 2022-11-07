الدهيم: ختام معرض «العطور وأدوات التجميل» وسط إقبال لافت

مال وأعمال

اختتمت أمس الأحد فعاليات معرض العطور وأدوات التجميل التي احتضنت فعالياته قاعات ومرافق أرض المعارض بمشرف التي استمرت لمدة أسبوعين ولاقت إقبالا واسعا وكبيرا من قبل المستهلكين ومحبي العطور والطيب والبخور.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم أن نجاح معرض العطور الذي يعد أهم الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية المهمة في الكويت جاء نتيجة تظاهر جهود الجميع من تعاون الجهات والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض.

وأشارت الدهيم إلى حرص شركة معرض الكويت الدولي على حصر الشركات المشاركة في ملتقى واحد يجمعهم للتسهيل على الزوار الحصول وشراء احتياجاتهم من المنتجات تحت سقف واحد، مؤكدة على قدرة الشركة بموقعها في أرض المعارض بمشرف توفير للعارضين جميع الخدمات التي تحقق لهم منصة وبيئة فاعلة لإبراز المنتجات للزوار.

وقالت ان معرض العطور أضحى ذات سمعة كبيرة دوليا ما يؤكد المكانة العالية التي يحظى بها المعرض بين الشركات العاملة في القطاع ما ينعكس إيجابا على صورة الكويت ووضعها على خارطة أكبر الدول المنظمة للمعارض الدولية المتخصصة، مضيفة أن معرض الكويت الدولي على استعداد تام لإقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات بمختلف أنشطتها خلال الفترات المقبلة.

ويحظى معرض العطور وأدوات التجميل بمشاركة كبيرة من الشركات المحلية والخليجية ووكالات عالمية وضمت أيضا رعاية شركات رئيسية متخصصة في مجال العطور والبخور تنافست فيما بينها من خلال طرح آخر المنتجات الخاصة بها فضلا عن الأسعار التنافسية والخصومات المميزة.

