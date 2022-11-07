الدويسان: «وياي».. نقطة تحول في مستقبل العمل المصرفي

مال وأعمال

قالت نائب الرئيس لبنك «وياي» من بنك الكويت الوطني آمال الدويسان: إن إطلاق بنك «وياي» كأول بنك رقمي في الكويت يشكل تجربة ملهمة شهدت عملاً شاقاً ودؤوباً استمر لأكثر من عام قبل الاطلاق الرسمي في نوفمبر 2021 تخللها العديد من التحديات التي كان أبرزها انتشار جائحة كوفيد.

وأضافت الدويسان على هامش مؤتمر الكويت للتحوّل الرقمي الذي عقد بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، أن بنك الكويت الوطني قام بدراسات متعمقة للسوق أظهرت الحاجة الملحة لإطلاق جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بهوية جديدة شبابية تقدم باقة متكاملة تلبي احتياجاتهم، خاصة مع بلوغ أعمار ثلثي الكويتيين أقل من 34 عاماً بالإضافة إلى أن الفئة العمرية 15-24 عاماً تتميز بشخصية مستقلة وطموحات مختلفة عن باقي العملاء.

وأوضحت الدويسان أن كل القائمين على التحضير والإعداد لإطلاق بنك «وياي» من الشباب الكويتي الذي يتفهم جيداً احتياجات نفس جيله من الشباب.

وأشارت الدويسان إلى أن بيئة العمل في بنك «وياي» تجسد ثورة شاملة في العقلية الرقمية إلى جانب ترسيخ ثقافة تشمل التفكير التصميمي والابتكار بالإضافة إلى التطوير المستمر والبحث دائماً عن الطرق المبتكرة لتصميم المنتجات والخدمات.

وأكدت حرص البنك على أن يتم تجربة «وياي» من مستخدمين من نفس الشريحة العمرية المستهدفة وقد كانت ملاحظاتهم مثيرة للغاية وساهمت كثيراً في إثراء ما قدمناه لهم بعد ذلك، مؤكدة على التعرف على كافة احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء بكل الطرق وخاصة التواصل المباشر معهم.

وشددت الدويسان على أن جميع ما يقدمه البنك من خدمات يتكامل لتقديم تجربة استثنائية للعملاء تتناسب مع احتياجاتهم وتناسب تطلعاتهم ذات السقف المرتفع من أول بنك رقمي في الكويت.

وأوضحت أن السرعة وسهولة الوصول تمثل ركيزة أساسية في تجربة العملاء بداية من فتح الحساب في دقائق معدودة في أي وقت ودون الحاجة إجراءات معقدة تشمل سهولة الحصول على التطبيق وفتح حساب بصورة ضوئية للبطاقة المدنية من الموبايل أو باستخدام تطبيق هويتي.

