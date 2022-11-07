«مدن» %8 نمواً متوقعاً في الطلب على العقارات التجارية خلال 2023

مال وأعمال

توقعت مجموعة مدن استمرار النمو في الطلب على العقارات التجارية في الكويت خلال العام 2023 وذلك بعد النمو الكبير الذي شهدته تداولات العقار التجاري خلال النصف الأول من العام 2022 لتبلغ نحو 400 مليون دينار بما يعادل 1.3 مليار دولار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن المهندس عمر نجم في بيان صحافي أن القفزة في حجم تداولات العقار التجاري وبلوغها مستوى قياسي راجع بالدرجة الأولى الى الارتفاع الكبير في الطلب على الوحدات التجارية من قبل المستثمرين وخصوصا في قطاع البيع بالتجزئة بنسبة نمو تجاوزت الـ 8% خلال نفس الفترة وخصوصا قطاع المطاعم الذي شهد اقبالا من قبل شركات الفرانشايز العالمية على التوسع في الكويت خلال الفترة الحالية.

وأشار نجم الى أن الفترة الحالية شهدت زيادة في نسب الاشغال في العقار وخصوصا العقار التجاري الا ان النمو في المعروض من قبل المطورين العقاريين أبقى على أسعار التأجير عند مستويات منافسة وهو ما يمكن أن يعزز الطلب من قبل المستثمرين في الفترة المقبلة.

وكشف نجم عن أن مدن نجحت خلال الشهور القليلة في زيادة عدد الوحدات العقارية المتنوعة المدارة من قبلها في السوق المحلي الى أكثر من ألفي وحدة في مجالات العقار التجاري والإداري والسكني وذلك بفضل زيادة عدد العملاء وانشاء المزيد من المشروعات العقارية من قبل الشركات الزميلة للمجموعة في مختلف مناطق الكويت. وتوقع نجم ان تشهد الفترة المقبلة تناميا في حركة البناء في مختلف القطاعات مشددا على أهمية الدور القطاع الخاص الذي يقوم به القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الرامية لتنمية مختلف مناطق الكويت وتوفير الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية اللازمة.

وشدد نجم على أن الشركة شهدت نموّاً متسارعاً في قطاع التطوير العقاري، بفضل رؤيتها المعاصرة وخدماتها المتطورة وحلولها المبتكرة في قطاع التطوير والتأجير العقاري وإدارة المشاريع، وذلك من خلال شركاتها التابعة والزميلة والتي تضم دار الكويت للهندسة وشركة بيمكو لإدارة المشروعات المتكاملة وشركة اولد داياموند للدعاية والإعلان.

