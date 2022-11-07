الذهب ارتفع إلى 1681 دولاراً

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سعر الذهب ارتفع «بقوة» إلى 1681 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي بعد النتائج الإيجابية التي أظهرها تقرير الوظائف الشهري وانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة الاميركية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) أن الذهب استفاد من عدة عوامل أهمها الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية بنحو 1?5 في المئة وهبوط عوائد سندات الخزانة الاميركية.

وعن السوق المحلي أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب أغلقت يوم الجمعة الماضي عند 16?85 ديناراً للغرام عيار (24) و15?45 دينارا لعيار (22) أما الفضة فأغلقت عند 256 دينارا للكيلوغرام الواحد.

