البناء والبناؤون في الكويت

وطن النهار

جرت العادة منذ القدم سواء في الكويت أو الدول العربية الأخرى، أن يكون أفراداً عديدين من عائلة واحدة يعملون في مهنة واحدة، يتوارثونها أباً عن جد، كأن يكون الجد الأكبر يعمل قلافاً في صناعة السفن الخشبية، فيكون أغلب أفراد هذه العائلة من الأولاد والأحفاد يعملون في قلافة السفن كذلك، ومن كان يعمل حداداً أو صائغاً للذهب أو نجاراً أو بناءً..



فهم كذلك يعملون، وعند هذه النقطة سوف نقف عند الحديث عن البنائين... إنني شخصياً اتحدر من عائلة صغيرة العدد مغمورة الاسم ومتواضعة الحال، كان كل أفرادها يعملون في مهنة البناء قديماً، ابتداء من جدي الأكبر وأولاده وأحفاده أحياناً كانوا يعملون سوية كفريق واحد، وأحياناً أخرى مع اساتذة للبناء كالأخوان خليفة البحوه وحمود البحوه، وأحياناً مع شركة النفط في المقوع في الأيام الأولى لعمل هذه الشركة في البلاد، بدأت عائلتي في مهنة البناء في بداية عهد الشيخ مبارك الصباح، عندما كانت البيوت تبنى من طابق واحد بواسطة طابوق اللبن المصنوع من الطين واستمروا كذلك حتى بعد ظهور البترول وبداية البناء بواسطة الاسمنت والحديد المسلح على الطريقة الحديثة كعملهم بمبنى ثانوية الشويخ والكلية الصناعية، مروراً بمبنى الأمن العام وقصر نايف وقصور الشيخين صباح السالم وفهد السالم الصباح بالسالمية.



والجدير بالذكر أن عمي عبدالرضا مراد المؤمن بعدما كان استاذاً بالبناء، بدأ يأخذ مقاولات للبناء بمنطقة المقوع عند بداية عمل شركة النفط بهذه المنطقة.

كان يأخذ مقاولات صغيرة ومتوسطة الحجم والقيمة، يعمل فيها مع مجموعة من أخوانه وأولادهم وعدد اخر من العاملين، فبنى عدداً من البيوت والمخازن والمكاتب للعاملين بالشركة في المقوع، وكون لنفسه سمعة طيبة في سرعة واتقان العمل الذي يقوم به مع فريقه من العاملين معه، فاختارته الحكومة في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح أن يأخذ مقاولة تكسية وتبليط شارع دسمان والذي يعرف اليوم باسم شارع أحمد الجابر بالقار الاسفلت، ابتدأ العمل من أمام بوابة قصر دسمان إلى ساحة الصفاة، وأن العمل كان يتم يدوياً بنظام الخطوة خطوة كالتالي: يحضر سيارة النساف القار وهو حار ساخن، ويأتي العمال بعربات صغيرة يأخذون من هذا القار،



وبواسطة الصخّين يتم فرش وتسوية هذا القار على أرض مستوية معدة سلفاً، ثم يأتي بعض العمال وبواسطة مدحلة ثقيلة مصنوعة من الحديد بالمرور على القار المفروش على الأرض مرة بعد مرة بعد أخرى، ثم يعيدون الكرة مرة بعد مرة بعد أخرى وهكذا كل يوم على مدار الأسبوع حتى الوصول إلى ساحة الصفاة، أما عن بناء البيوت الكويتية التقليدية المبنية من الطين.. فإليكم بعض التفاصيل: كان صاحب البيت الذي يريد بناء بيت كامل أو إضافة حجرات إضافية، أن يأتي إلى بيت الأستاد وهو معلم البناء الآمر الناهي، ويتفق معه على أجرة العمل، فيبدأ الاستاد بتحضير وتجهيز المواد المطلوبة لبناء البيت، كالطابوق المصنوع من الطين المجفف تحت الشمس والطين والماء والتبن، يبدأ العمل عادة عند طلوع الشمس، وحتى قبيل الغروب.



يبدأ الأستاد بحفر أساس للبيت بحفرة بعمق من 70 سم - متر واحد، ثم يبدأ بإقامة الحائط بهذه الحفرة وهكذا على جميع أماكن الحجرات، ويرفع الحائط إلى حوالي 4 أمتار، ويترك فراغاً لتركيب الأبواب والشبابيك، فهذا من اختصاص النجار، ومن عادة أهل البيت الذي يقام فيه البناء أن يقدم وجبة الفطور المكونة من الخبز والتمر واللبن في منتصف النهار، وفي فترة الظهيرة يقدم لهم وجبة الغداء المكونة عادة من العيش والتمر واللبن وربما شيء من السمك.

يقوم الاستاد بوضع الجندل وهو عادة بطول 4 أمتار على طرفي الحائط فيضيع حوالي نصف متر من جهة الحائط من اليمين ونصف اخر من جهة الحائط اليسار، فكنت تجد أغلب حجرات بيوت الناس المتواضعة وربما بها شيء من الطول ولكن لم يكن بها عرض أكثر من حوالي 3 أمتار نظراً لطول الجندل، وكلما كان الجندل أطول كان سعره أغلى.



أما بداخل الحجر فيقوم الأستاد بعمل فتحة داخل الحائط بعمق حوالي 20 سنتمتراً تسمى الروشنة، وتكون هذه إما بشكل رباعي متساوي الاطلاع، أو بشكل مستطيل يقف رأسياً، وأحياناً يكون الجزء العلوي منها على هيئة نصف دائرة، بل وهناك نوع من الرواش جمع روشنة به ما يشبه الرف في منتصفها، بعض الأهالي القادرين مالياً يوصون الأستاد بتكسية حيطان الغرف من الداخل بالجص الجبس الأبيض لإعطاء الحجرة شيئاً من النور والصفاء وربما شيئاً من البهجة.



وعندما يصل ارتفاع الحوائط إلى الارتفاع المطلوب، تبدأ الخطوة الأولى لعمل سطح المنزل، وعند تسقيف الغرف يضع الاستاد الجندل على الحائط بصف بين الجندلة والأخرى حوالي 15 سنتمتر، ثم يضع فوقها قطع الباسجيل بشكل متقاطع بين الواحدة والأخرى حوالي 10 سنتمترات، وفوق كل هذا يضع المنقور، ثم يضع الطين وبعض الرماد فيتم تقريباً سطح البيت، ويبني سوراً على حافة السطح بارتفاع حوالي متر ونصف المتر، لاعطاء شيء من الخصوصية لسكان البيت عند النوم فوق السطح في ليالى الصيف.



وعند بداية البناء فوق سطح المنزل كان الاستاد أو أحد العاملين معه، ينادون بصوت قوي مسموع يا الله.. يا الله، أو ينادون بنداء أخر.. درب.. درب، وهذا كإنذار بوجود رجال فوق سطح المنزل، يمكن ان يطلوا على البيت ومن بداخله من الأعلى، وفي هذه الأثناء تسرع نساء البيت ونساء الجيران بوضع ملفع وبوشية لتغطية رؤوسهن وجوههن.

وجرت العادة أن يستلم كل أستاد أو أي عامل معه يسمى كولي أجرة يومياً بعد الانتهاء من العمل لهذا اليوم.. وبعض الاستادية جمع استاد يأخذ كل صباح بعض العمال... وغداً يأخذ البعض الاخر منهم حتى لا يكون أحد منهم عاطلاً عن العمل، إذ يعرف حق اليقين أن هذا العامل الكولي ليس له مورد مالي آخر سوى هذا العمل وهو رب عائلة وربما كان له عدد كبير من الابناء.

