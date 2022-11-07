حسين الجسمي أحيا حفلاً حاشداً ضمن موسم الرياض

إضاءات

بتفاعل وانسجام منقطع النظير، أشعل الفنان حسين الجسمي، حماس الجمهور السعودي الذي عبر عن اشتياقه في مسرح محمد عبده أرينا، وتعالت الأيدي والأصوات ترحيباً بحضوره في حفلات «موسم الرياض 2022» الذي يقام تحت شعار «فوق الخيال»، وقدم على مدار ساعتين من الغناء المتواصل مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحفظها الجمهور، مسجلاً ليلة حالمة تضمنت الكثير من المفاجآت التي زادت من تفاعل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح.

ومن بين المفاجآت الجميلة في الحفل، دعا الجسمي الفنانين أصيل هميم وعايض لمشاركته غناء «تريو» ، حيث قدموا معاً أغنية «الغرقان» وسط تفاعل الجمهور وانسجام في المغنى بين المطربين الثلاثة. وأعرب الجسمي عن سعادته وفخره بالغناء أمام الجمهور السعودي في المملكة، وقال: «محبتكم مزروعة في قلوبنا هنا يا أهل السعودية.. ما صنعناها» وأضاف: «أشكر دعوة الهيئة العامة للترفيه اللي جمعتنا معكم هنا وأمامكم في هذا الحفل المتزّين بحضوركم وحضور كل من يشاهدنا في كل أقطار العالم عبر الشاشات، الله يديم العز عليكم وتبقون دوم بخير». ووجه الجسمي تحية وشكر الى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلاً: أشكر أخي وصديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه»، موجهاً شكره بعد ذلك لشركة روتانا على التنظيم المتميز للأمسية الغنائية في موسم الرياض 2022». والتقى الجسمي قبل اعتلائه المسرح أهل الصحافة والإعلام، مؤكداً فرحته بالتواجد المستمر مع الجمهور السعودي في جميع أنحاء المملكة، وأكد أن موسم الرياض دوماً ناجح ومتميز، ولحفلاته بها نجاحات مختلفة على مدار سنوات، مفتخراً بمحبتهم وتواجدهم المستمر، واعداً بتقديم الأفضل دائماً من أجلهم.

