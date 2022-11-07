الفيلم السعودي «أربعون عاماً وليلة» يلفت الأنظار في أيام قرطاج

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عرض الفيلم السعودي «أربعون عاماً وليلة» للمخرج محمد الهليل، ضمن سبعة أفلام سعودية مشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، منها خمسة أفلام روائية طويلة وفيلم وثائقي طويل، إضافة لفيلم روائي قصير، وسط حضور 40 ضيفاً سعودياً من مخرجين ومنتجين ونقاد.

وحضرت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي العرض الأول للفيلم السعودي، منوهةً في كلمتها بالتطوّر الحاصل في المملكة العربية السعودية على جميع المستويات وخاصةً المجال الثقافي، مشيرةً إلى الارتقاء الملحوظ بالمستوى الثقافي من خلال تطوير هذا المجال والنهوض به عبر مخطط إستراتيجي وجد طريقه إلى النور.

كما شهد الفيلم حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، الذي أشاد بدوره بالتطور الذي يشهده مجال السينما بالمملكة، داعياً إلى التواصل المباشر بين مسؤولي الهيئات الفنية في البلدين، من أجل دعم وتطوير التبادل في المجالي السينمائي والثقافي عموماً وفقا لما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن السينما هي أحد روافد الثقافة في السعودية، حيث تظهر الجانب الإبداعي والفني لدى السعوديين من مخرجين وممثلين وصناع السينما.

وتحتفي الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بالمملكة العربية السعودية كضيف شرف، حيث تنظم إلى جانب عرض الأفلام ندوة فكرية حول «دور الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي السعودي»، وتسجل حضور 72 بلداً (من بينها 17 عربياً و23 أفريقياً)، وتستمر أسبوعاً تحت شعار «حل ثنية».

