حضور قوي ومؤثر للسينما المصرية والعربية في «القاهرة السينمائي»

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في ظل مشهد يسيطر عليه شبح حرب دولية غيرت المشهد الاقتصادي العالمي وأثرت بشكل مباشر علينا محلياً ومن خلال مناقشاتي مع فريق العمل نشأت فكرة مفهوم وشعار هذه الدورة «السينما كجسر بين الثقافات» فالحرب والسياسة تفرق والفنون تصل ما تفرقه الحروب والفن لغة دولية أبجديتها ملك الجميع وبوستر هذه الدورة يشير إلى هذا المفهوم وهذا الشعار» بهذه الكلمات افتتح الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارته وأعلنت وكشفت خلاله عن التفاصيل الكاملة للدورة الـ44 لهذا العام والتي ستقام فعاليتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل والذي يفتتحه الفيلم الأميركي «آل فبيلمان» للمخرج الكبير ستيفن سبيلبرج ويعد من أهم أفلام السيرة الذاتية

يعرض المهرجان في هذه الدورة 97 فيلما من 55 دولة حول العالم منه 79 فيلم روائي طويل و18 فيلماً قصيراً بينهما 30 فيلماً عرض عالمي أول و57 فيلماً عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب 10 أفلام من الكلاسيكيات وجميع هذه الأفلام مدرجة ضمن مسابقاته وبرامجه وأقسامه المختلفة والمتنوعة لكن الملاحظ المهمة والملفتة في هذه الدورة هو هذا التواجد القوى والجاد والمؤثر للسينما المصرية والعربية من خلال عدد كبير من الأفلام- ربما- لم تتواجد بمثل هذه الكثافة والتنوع في الدورات السابقة للمهرجان حيث سيعرض ما يقرب من 30 فيلما عربيا من 10 دول عربية هي مصر – تونس- المغرب- لبنان- فلسطين- السعودية- الجزائر- قطر- الأردن – السودان.. ومنها أفلام مسابقة «آفاق السينما العربية» وباقي الأفلام موزعة على مسابقات وأقسام المهرجان الأخرى.

وترأس المخرجة اليابانية الكبيرة ناعومي كاواسي.. لجنة التحكيم «للمسابقة الدولية» وتضم اللجنة في عضويتها الموسيقار المصري –راجح داود- الممثلة الهندية سوارابهاساكا- المخرج خواكين ديل باسو من المكسيك- نانسي عبدالفتاح من مصر- الممثل سمير قواسمي من فرنسا.. الممثلة الايطالية ستيفانيا كاسني.. وتضم المسابقة الدولية «15» فيلما هي «19ب» مصر للمخرج احمد عبدالله- «علم « للمخرج فراس خوري.. إنتاج مشترك «تونس/ فرنسا/ فلسطين/ السعودية/ قطر»- «الصفصافة العمياء: المرأة النائمة» من إخراج بيير فولدس إنتاج مشترك «فرنسا /كندا/ هولندا»- «منظور الفراشة» إنتاج أوكرانيا/ التشيك/ أوكرانيا» للمخرج ماكسيم ناكونيتشنى- «السد» للمخرج على شرى.. من إنتاج «لبنان/ السودان/ قطر/ المانيا» – «جزيرة الغفران» للمخرج التونسي الكبير رضا الباهي والفيلم انتاج «تونسى أميركي لبناني» مشترك- والفيلم البولندي «خبز وملح» للمخرج داميان كوكر- والفيلم البلجيكي «الحب بحسب دالفا» من اخراج ايمانويل نيكو- «رجل ما» اليابان من إخراج كي ايشيكاوا الفيلم الكندي السويسري «شي قلته الليلة الماضية» للمخرج لويس دي فيليبس – «أشياء لم تقل» من صربيا ومقدوينا من إخراج الينورا فينيوفا- والفيلم البرازيلي «طنين الاذن» – لا أريد أن استحيل غباراً» للمخرج ايفان لوينبرج وهو إنتاج مكسيكي أرجنتيني والفيلم الفرنسي «رائد الفضاء» من إخراج نيكولا جيرو.

أما مسابقة «آفاق السينما العربية» فتضم لجنة تحكيم الفنان اللبناني مشييل كمون- المنتجة التونسية مفيدة فضيلة- ومن مصر مصممة الملابس ريم العدل.. ويشارك بهذه المسابقة «7» أفلام هي المغربي «جلال الدين» للمخرج حسين بن جلون- «رحلة يوسف:المنسيو» من سوريا للمخرج جود سعيد.. «بعيداً عن النيل» وهو فيلم وثائقي مصري من إخراج شريف القشطة «حورية» للمخرج مونيا مدور.. والفيلم اللبناني الفرنسي المشترك «ارض الوهم» من إخراج كارلوس شاهين- «بركة العروس» للمخرج باسم بريشى لبنان قطر- «العايلة» من الجزائر للمخرج الكبير مرزاق علواش ويتنافس في مسابقة «أسبوع النقاد الدولي» 7 أفلام هي «نور على نور»مصر- «واحة المياه المتجمدة» المغرب- «جويلان» من باكستان- «بامفير» إنتاج مشترك «فرنسا/اوكرانيا/ بولندا/ تشيلي»- «لدى أحلام كهربائية» من بلجيكا- «ضحية» التشيك/ألمانيا- «المخربون الصغار» من كندا.. فيما تضم لجنة تحكيم هذه المسابقة كلا من: الكاتب البريطاني بين شاروك- الناقدة هدى إبراهيم من فرنسا- الممثل المصري كريم قاسم.. وتضم جائزة أفضل فيلم عربي كلا من الفنانة اللبنانية نور- الفنان المصري احمد مجدي- ومن بولندا المبرمجة دورتالخ.. وتمنح اللجنة جائزتها لأفضل فيلم عربي في كل مسابقات المهرجان وفي مسابقة «الأفلام القصيرة» يُعرض 14 فيلما وتضم لجنة تحكيمها: المخرج الايطالي مايكل انجلو فراما تينو- والممثلة الفرنسية التونسية ريم التركي والمنتج المصري أحمد عامر.

أما الأقسام الموازية ففي مقدمتها «القسم الرسمي خارج المسابقة» وهو من أهم أقسام المهرجان حيث يعرض الأفلام الحاصلة على الجوائز من المهرجانات الدولية الكبرى والمرشحة من جانب بلدانها للمشاركة في مسابقة الأوسكار الأميركية ويعرض فيه 12 فيلم من مختلف بلدان العالم.. هذا إلى جانب قسم «العروض الخاصة» الذي يعرض 5 أفلام بينما يتم عرض 20 فيلماً في قسم «البانوراما الدولية».. بالإضافة إلى «10» أفلام في قسم «الكلاسيكيات» من بينها 3 أفلام مصرية قام المهرجان بترميمها في تجربة جديدة والأفلام هي الاختيار ليوسف شاهين- «اغنية على الممر» للمخرج على عبدالخالق- «يوميات نائب في الأرياف» التوفيق صالح.. إلى جانب أفلام للمخرج الفرنسي الكبير «جان لوك جودار» الذي رحل عن عالمنا خلال هذا العام والمخرج المجري الكبير «بيلاتار» الذي يكرمه المهرجان هذا العام بالجائزة الذهبية.. كما يتم الاحتفاء بالمخرج الايطالي «بيير باولو بازوليني» بعرض ثلاثة من أفلامه.. وكان المهرجان قد أعلن في وقت سابق عن تكريم الفنانة «لبلبة» بالجائزة الذهبية «لانجاز العمر» و«جائزة فاتن حمامة للتميز» للمخرجة المصرية «كاملة ابوذكري».

هذا ويقيم المهرجان في هذه الدورة عدد من الفعاليات الموازية المهمة منها « أيام القاهرة لصناعة لسينما والتي تشمل عديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والتي يحضرها ويتحدث ويتجاوز فيها عدد من كبار فناني وصناع السينما من ضيوف المهرجان وأيضا ملتقي القاهرة السينمائي الذي يعقد دورته التاسعة هذا العام وهو مسابقة لمشاريع الأفلام ما قبل الإنتاج ويشارك به «15» مشروعاً من الدول العربية وقع عليها الاختيار من بين مئات المشاريع لتي تلقتها إدارة المهرجان وتضم لجنة تحكيم الملتقي كلا من: مارييت رسنبيك المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي- المخرجة التونسية رجاء عماري ومن مصر الكاتبة والمخرجة فيولا شفيق.

