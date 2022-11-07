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السقا يدخل عالم الغناء


في خطوة جديدة في مشواره الفني قرر النجم أحمد السقا التعاون مع مطرب المهرجانات أوكا لتأليف أغنية جديدة له، في أول تعاون يجمع السقا مع أحد مطربي المهرجانات، الأغنية ألحان وتوزيع أوكا ومن المقرر طرحها في الفترة القادمة عقب انتهاء النجم أحمد السقا من كتابة كلماتها. وينتظر السقا، عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.


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