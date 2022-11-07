نسمة محمود تعود إلى «عالم الدراما»

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بعد غياب امتد لما يقرب من 3 سنوات، منذ مشاركتها في مسلسل «زودياك»، تعود الفنانة نسمة محمود إلى شاشة الدراما بمشاركتها في مسلسل جديد «يساوي صفر» وكشفت «نسمة»، أنها تجسد في «يساوي صفر» شخصية «مديحة» وهي بنت يتيمة تربيها «أم صافي» على النقيض من بنتها الشرعية «صافي» التي تركتها حتى أصيبت بالزهايمر.

«نسمة»، أشارت إلى أن أبرز مشاهدها في حلقات مسلسل «يساوي صفر» مع الفنانين: فريال يوسف، عبد الرحيم حسن، عفاف رشاد، وعبير فاروق.

إلى جانب «يساوي صفر»، أعلنت «نسمة» عن بدء تصوير دورها في مسلسل التشويق الجديد «أرواح خفية» في دور جديد عليها وهي ست مجذوبة شريرة المظهر، يخاف منها كل فريق العمل لكن في النهاية ستظهر حقيقتها ودورها في توريط أو إنقاذ الأبطال في رحلتهم.

ولفتت «نسمة» إلى أن معظم مشاهد مسلسل «أرواح خفية» ستكون بصحبة الفنانين: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، ونهلة سلامة.

جدير بالذكر، أن الفنانة نسمة محمود اتجهت مؤخرا لتقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج إنساني اجتماعي بعنوان «نسمة حياة» والذي عرض في رمضان الماضي وتجهز حاليا للموسم الثاني منه ليظهر بصورة مختلفة ومواضيع تهم كل الناس.

