«AUK» وقَّعت اتفاقية تعاون مع أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا»

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وقعت الجامعة الأميركية في الكويت (AUK) اتفاقية تعاون مع أكاديميّة لوياك للفنون الأدائية «لابا،» حيث يمكن لطلبة الاعلام في الجامعة الالتحاق ببرنامج الجوهر، والحصول على 9 وحدات دراسية تحتسب ضمن متطلبات التخرج بموجب هذه الاتفاقية.

يتكون برنامج الجوهر من 3 مستويات، يحتوي المستوى الأول على 5 ورش عمل اعلامية، ويتكون المستوى الثاني من التدريب العملي على الأداء والتعبير الصوتي، إضافة إلى تطوير مهارات اللغة العربية، وسيتم البرنامج باشراف أحد الاعلاميين المعروفين لتقييم الطلبة، كما يتكون المستوى الثالث من دورة ذات موضوعات متخصصة تقدم للطلبة الذين اجتازوا المرحلتين السابقتين.

ويتضمن المستوى الثالث تدريباً ميدانياً في شبكة CNN العربية لمدة 30 يوماً بمقرها في دبي، كما ستعقد ورشة عمل إذاعية «بودكاست» لمدة شهرين، وسيتم تدريب الطلبة على العمل كمراسلين ل «لوياك» أو الأكاديمية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وستمنح «لابا» الطلبة المشاركين شهادة رسمية تفيد باستيفائهم 9 وحدات دراسية بعد الانتهاء من المستوى الثالث. وتمت الاتفاقية بحضور النائب التنفيذي لرئيسة الجامعة أمل البنعلي وعميد كلية الآداب والعلوم د.علي شرارة ورئيسة مجلس ادارة لوياك ولابا فارعة السقاف، والاعلامية رانيا برغوت التي ستكون واحدة من الخبراء الذين يشرفون على تدريب الطلبة خلال البرنامج. وأكد عميد كلية الآداب والعلوم د.علي شرارة، أهمية هذا التعاون لتعميق التجارب العملية لطلبة الجامعة، قائلاً: «يستطيع طلبة الاعلام أن يوسعوا مداركهم خارج اطار المناهج المقررة، حيث تتيح لهم هذه الاتفاقية الحصول على فرصة قيّمة للتعلم من المحترفين في هذا المجال، اضافة إلى اكتشاف شتى فروع صناعة الاعلام، مما يساعد على تنمية الوعي الاعلامي لديهم، وتأهيلهم لخوض تجربة ثرية في سوق العمل الكويتي». كما علقت السقاف على الاتفاقية قائلة: «علاقتنا مع الجامعة الأمريكيّة قديمة ومتينة، قائمة على التعاون والاحترام المتبادل منذ تأسيس الجامعة، فهم شركاؤنا في مجال التعليم». وإذ أعربت عن سعادتها العارمة بـ»توقيع الاتفاقية لصالح برنامج «الجوهر»، أكّدت أنّها «ستعزّز دور البرنامج في تأهيل طلاب الإعلام، كما ستساعد على أداء دورنا المكمّل للمؤسّسات الأكاديميّة».

وختمت السقاف، قائلةً: «بهذه الاتفاقية يصبح برنامج «الجوهر» مشروعاً تطبيقياً لطلبة الاعلام، وتّوفر الاتفاقية للشباب ما يزيد على 400 ساعة تدريبٍ عمليّ، يمكن إتمامها خلال عامٍ واحدٍ أو 18 شهراً، فيتحوّل بذلك الطالب إلى إعلاميّ مؤهّلٍ لإدارة برنامجه الخاص».

تأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لسعي الجامعة الأمريكية في الكويت إلى تحقيق التكامل بين أصول الآداب الحرة، بحيث تشجع الطلبة على التفاعل مع التخصصات التي يختارونها، سواء

