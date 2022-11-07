«التي أحبتني».. الديوان السادس في رحلة العودة لشاعر كبير

إضاءات

كان أحد الأسماء الكبيرة على الساحة الشعرية والأدبية في مصر خلال حقبة السبعينيات.. حيث ينتمي أدبياً إلى هذا الجيل وكان من أبرز فرسانه وأحد المؤسسين لمجلة «إضاءة» الشهيرة التي أفرزت جيلاً عظيماً من الشعراء المصريين المجددين في حركة ومسيرة الشعر.

فجأة وبلا مقدمات غاب واختفى الشاعر الكبير «أسامة مهران» عن الساحة طيلة أربعة عقود كاملة وغابت معه الصورة الشعرية الأقرب ما تكون إلى الرمز التي كان يقدمها في أعماله ويختبر بها ذاته وصفاته بعيداً عن مجرد الخيال وكما كان الانزواء والابتعاد والاختفاء غامضا ومثيرا كانت العودة مفاجأة سارة وراقية عندما دشن عودته بديوان «حد أدنى» 2019 لتتوالى بعدها أعماله الشعرية حيث اصدر أربعة دواوين أخرى «لا ينتظر الورد طويلاً في الشرفات» «نقطة من منتصف السطر» «عالم افتراضي» «كائنات مجهولة النسب» وها هو «مهران يواصل رحلة الإبداع عبر ديوانه السادس «التي أحبتني» ليؤكد عودته لمكانته كأحد الأسماء الكبيرة على الساحة الشعرية والأدبية المصرية.

وقد استقبل النقاد تلك الأعمال الشعرية بحفاوة نقدية، وتناول تلك الأعمال مجموعه من أبرز النقاد، قال عنه الناقد حاتم عبد الهادي: يظل أسامة مهران واحداً ممن أسسوا لقصيدة التفعيلة منذ السبعينيات، حيث حمل مع مجايلية أعباء المرحلة الحرجة في عمر الوطن،وفي وقت قاسٍ من عمر الأمة، والقومية العربية، في أوقات النضال الوطني بالكلمة والفكر والرفض، لكن مرار المرحلة أضفى بظلاله على كثيرين، وهاجر العصفور الحزين بعد أن أعطى، ولم يجن إلا ثمار الغربة والهجر والبعاد والحزن، وناله من الأهوال ما ناله، يوم أن كانت الحرية اسماً غريباً عن شعوبنا العربية. ولقد لاقى ككثيرين أهوالاً وعواصف، لكنه ظل مناضلاً، يكتب القصيدة التي تشبه رصاصة، ويدبج الحروف الرافضة، التي ترفض الخنوع، والخضوع، وتستشرف شمس الحرية للعروبة الضالة، في منافي العالم والكون والحياة.

المتابع للرحلة الشعرية لأسامة مهران لابد أن يتوقف أمام مجموعة من التأويلات.. فيما قال عنه د. محمد زيدان الصورة التي تمثل فكرة منقطعة، الصورة التي تمثل فكرة متصلة ببقية الصور.

- الصورة الرمزية التي تقام مقام الفكرة. الفكرة التي تقوم مقام الصورة الشعرية. وبالتالي فإن الشاعر يتأرجح بين معاناة الذات، ومعاناة الآخر، ومحاولة تمثيل الآخر في الذات، وتمثيل الذات في الآخر، يجعل اللغة الشعرية برغم ظاهرها تمثل رمزًا لحالة من الحالات التي يمر بها الشاعر، القصائد هي رحلة في الذات، ومعاناة هذه الذات في الغربة، ليست الغربة النفسية، أو المادية، ولكنها الغربة الوجودية، التي تجعل صورة الشاعر هي صورة الإنسان المعاصر بكل ما يمر به من أحداث وحالات تمثل موضوع القصائد. وقالت عنه الناقدة منال رضوان بحال من الأحوال لا يسعنا ونحن إزاء استعراض ملامح النتاج الشعري للشاعر الكبير أسامة مهران إلا أن نعرج على بعض أهم المراحل التي عاصرها لتبيان قسمات تلك التجربة الفريدة الملأى بالأحداث والشخوص، خاصة أننا هنا أمام مرحلة مهمة في تاريخنا المعاصر لشاعر من أهم شعراء جيل السبعينيات وأحد مؤسسي مجلة إضاءة 77 والتي اهتمت بالإدراك الجمالي للنص الشعري وساهمت في إذكاء روح الحراك السياسي والاجتماعي في ظل التحول الأيديولوجي الذي شهدته الدولة المصرية وقتذاك. ونظرًا للثراء الشديد الذي يميز التجربة الشعرية لمهران فإننا نشير إلى أمرين: حيث يعني أولهما بالمقدمات التي كتبها الشاعر في دواوينه بعد أن أذن له ملاك الكلام بالبوح، ليقرر استرجاع تجربة مختمرة مكتملة ورصدها بعد رفض دام لأكثر من أربعين سنة، كما يعني الأمر الثاني بتناول أحد هذه الأعمال الشعرية بالتحليل.

