«كَيُّ الأوجاع الرثَّة».. وجدانيات نسجتها الحرب

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«إلى المدينتين العربيتين العظيمتين اللّتين بكيت فيهما كثيرًا.. الرباط حين ماتت أمّي.. وصنعاء حين مات وطني.. في الأولى أقمنا العزاءات وبنينا من ملامحها معمارًا في الروح.. وفي الثانية لا عزاء يرمّم القلب إلا السَّلام»..

بهذه الكلمات المفعمة بالحنين والشجن وكذلك بالوجع والألم أهدت الشاعرة اليمنية «هدى أبلان» مجموعتها الشعرية «كيُّ الأوجاع الرثَّة» الصادرة مؤخراً عن «الآن ناشرون وموزعون».. ومن هذا الإهداء المعبر والموحى نستشف أجواء الديوان وما تشي به القصائد من وجدانيات ومشاعر ذاتية شديدة العمق والحساسية واقل ما يقال عنها إنها وجدانيات نسجتها الحرب بكل تداعياتها وقسوتها.. وأشعلتها غربة الروح ما بين حنين وذكريات الماضي بأتراحه وأحزانه.. ورؤى الحاضر بقسوته وقتامته.

تقدم أبلان في مجموعتها لغة مكثفة تحمّل نصوصها دلالات وتأويلات متنوعة، وتحرص على تقديم مقطوعات ذات جمل قصيرة وصور متتالية تقرب المسافات بين النص وقارئه، فيهيمان معا في عالم مشترك.

