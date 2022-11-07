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عربيات ودوليات

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غوتيريش: عُمان تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم


أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية الدور الذي تقوم به سلطنة عُمان لدعم الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.جاء ذلك خلال لقاء غوتيريش مع وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث قال: «على العالم أن يعرف تاريخ عُمان، ودور العُمانيين، وثقافة التسامح والتعايش التي نشروها في العديد من بقاع العالم، والتي لا تزال شاهدة على ذلك في مناطق عديدة من آسيا وأفريقيا».
وشدد على أن «المكانة والاحترام اللذين تتمتع بهما سلطنة عُمان على المسرح الدولي، مرآة تعكس ذلك الإرث الحضاري لعُمان والعُمانيين».


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