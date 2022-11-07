واشنطن: لن نقطع العلاقات مع السعودية أبداً

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واشنطن - الوكالات: قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن العلاقات الأميركية - السعودية الأمنية والتزام واشنطن بالمساعدة في حماية شركائها الاستراتيجيين - لا سيما ضد إيران - جزء لا يتجزأ من دفاعات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك على الرغم من رد فعل واشنطن الغاضب على قرار تحالف أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل نفط يوميا ابتداء من شهر نوفمبر الحالي.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعهد بـ «عواقب» على السعودية بعد قرار تحالف البلدان المصدرة للنفط الذي تقوده الرياض وموسكو.

وافترض البيت الأبيض أن خفض إنتاج الخام لا يؤدي إلا إلى زيادة الأسعار، وستفيد روسيا عضو التحالف في اللحظة التي كانت تحاول فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها خنق عائدات موسكو النفطية لتقويض حربها في أوكرانيا.

وفي الأيام الغاضبة التي أعقبت ذلك، رد السعوديون علنا بأن الإدارة الأميركية طلبت تأجيل التخفيضات لمدة شهر، مما يشير بشكل غير مباشر إلى أن بايدن أراد تجنب زيادة الأسعار قبل الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة.

لكن البيت الأبيض وهو يفكر في كيفية الوفاء بتعهد «عواقب» بايدن وعلى الرغم من غضبه المستمر، أصبح غير مرتاح بشأن رد الفعل الذي أثاره رد الفعل الحاد في الداخل، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

بدلاً من التحرك بسرعة للرد، فهي تلعب على عامل الوقت وتبحث عن طرق لإعادة السعوديين إلى صفها مع الحفاظ على العلاقات الأمنية الثنائية القوية.

وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية لـ «واشنطن» بوست» - تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته عما أصبح وضعا سياسيا ودبلوماسيا حساسا - «هل نقطع العلاقة؟ كلا أبدا». وأضاف: «كان لدينا خلاف جوهري حول حالة سوق النفط والاقتصاد العالمي ونحن نراجع ما حدث». ومع ذلك، قال المسؤول: «لكن لدينا مصالح مهمة على المحك في هذه العلاقة». يأتي النفط وتأثير السعودية - أكبر مصدر للذهب الأسود - في السوق العالمية بالمرتبة الثانية بعد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي، حيث تلعب المملكة دورا مركزيا في مواجهة إيران.

وعندما حذرت تقارير المخابرات الأخيرة من هجمات صاروخية بالستية إيرانية وشيكة وطائرات بدون طيار على أهداف في السعودية، أطلقت القيادة المركزية الأميركية طائرات حربية متمركزة في منطقة الخليج العربي كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأميركية والسعودية.

وكان إطلاق المقاتلات الأميركية من نوع «إف-22»، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، أحدث مثال على قوة وأهمية الشراكة التي قالت الإدارة إنها تعيد تقييمها الآن، وفقا للصحيفة. وتحتفظ الولايات المتحدة بمقاتلات جوية كبيرة في المنطقة، بما في ذلك طائرات «إف-22» المقاتلة في السعودية، على الرغم من أن الموقع الذي انطلقوا منه لم يكن واضحا، حسبما ذكرت «واشنطن بوست».

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على تقرير الصحيفة الأميركية بشأن التعليق على إطلاق الطائرات الحربية الأميركية. ولم تقدم الإدارة الأميركية على أي إجراءات عقابية ضد السعودية، ولا يبدو أنها في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن ذلك.

وقال المسؤول الكبير: «لقد تم التعبير عن استيائنا بوضوح بالفعل وكان له تأثير بالفعل. لقد رأينا السعوديين يتفاعلون بطرق بناءة».

