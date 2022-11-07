ترامب: أشك بأن الولايات المتحدة تستطيع البقاء والاستمرار لعامين آخرين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الأميركي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي من المقرر أن تجرى يوم 8 نوفمبر الحالي، أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن «شكوكه في أن الولايات المتحدة تستطيع البقاء والاستمرار لعامين آخرين»، مشيرا إلى «فشل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إدارة البلاد».

وقال ترامب متحدثا أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية إن «الولايات المتحدة لم تكن قط في مثل هذه الحالة السيئة التي هي عليها الآن»، لافتاً إلى «فقدان واشنطن سلطتها على المسرح العالمي».

وذكر ترامب، أنه «لم تكن بلادنا في مثل هذا الموقف، لا أحد يحترمنا في أي مكان، ومن الممتع أننا نحب بعضنا البعض ونقضي أوقاتنا بشكل رائع، لكن موضوع الحديث يبقى غير سار للغاية. لا يوجد شيء جيد يمكنني قوله عن حالة هذا البلد».

ودعا الرئيس الأميركي السابق إلى حشد «موجة حمراء عملاقة» من الجمهوريين لضمان الفوز على الديموقراطيين.

وقال لأنصاره: «إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة» في إشارة منه إلى لون حزبه. وفي المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، خلال تجمع للحزب الديموقراطي أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل ستكون لحظة «فارقة» في مصير الديموقراطية في الولايات المتحدة.

وشدد بايدن في فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديموقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ على أن «هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد».

وستفتح أبواب لجان الاقتراع أبوابها لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الـ35 نائبا من أصل 100 نائب.

ولا يحتاج الجمهوريون إلا للفوز بـ6 مقاعد إضافية في مجلس النواب، وبمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونغرس، في الوقت الذي يرى مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأميركية وقراراتها المستقبلية.

وينظر الأميركيون لخمس ولايات سيكون لها كلمة الحسم في الانتخابات، بالتزامن مع تراجع شعبية بايدن والديموقراطيين بعد تداعيات حرب أوكرانيا الاقتصادية.

