loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

طائرة «يوم القيامة» الأميركية تهبط في مطار أوروبي


نقلت تقارير إعلامية عن موقع «فلايت رادار» لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة «يوم القيامة» الأميركية الملقبة بنذير الحرب النووية، هبطت في قاعدة روتا الجوية الإسبانية صباح السبت. وذكرت مصادر إعلامية أن الطائرة وصلت إلى إسبانيا آخر مرة الصيف الماضي. ويطلق اسم طائرة «يوم القيامة» على مركز قيادة إستراتيجي طائر مخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في حال التعرض لحروب نووية ومستويات عالية من الدمار والإشعاع، ما يسبب توقف غرف العمليات الرئيسية والمطارات. ويمكن لهذا النوع من الطائرات أن يبقى في الجو لمدة أسبوعين مع طائرات للتزود بالوقود.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة