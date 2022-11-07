طائرة «يوم القيامة» الأميركية تهبط في مطار أوروبي

عربيات ودوليات

نقلت تقارير إعلامية عن موقع «فلايت رادار» لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة «يوم القيامة» الأميركية الملقبة بنذير الحرب النووية، هبطت في قاعدة روتا الجوية الإسبانية صباح السبت. وذكرت مصادر إعلامية أن الطائرة وصلت إلى إسبانيا آخر مرة الصيف الماضي. ويطلق اسم طائرة «يوم القيامة» على مركز قيادة إستراتيجي طائر مخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في حال التعرض لحروب نووية ومستويات عالية من الدمار والإشعاع، ما يسبب توقف غرف العمليات الرئيسية والمطارات. ويمكن لهذا النوع من الطائرات أن يبقى في الجو لمدة أسبوعين مع طائرات للتزود بالوقود.

