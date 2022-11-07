البابا اختتم زيارته للبحرين بـ«الصلاة» للشعوب المتألمة في الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: غادر البابا فرنسيس أمس البحرين، بعد زيارة تاريخية استمرت أربعة أيام، بسط خلالها يده للحوار مجددا مع الإسلام، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية والصلاة من أجل الشعوب «المتألمة» في الشرق الأوسط.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في وداع البابا فرنسيس والوفد المرافق.

وقال البابا في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة «إذ أرى المؤمنين من لبنان الحاضرين، أؤكد صلاتي وقربي خصوصاً من ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمرّ بمحنة ومن كل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط».

وجدّد البابا صلاته من أجل أوكرانيا، داعياً لانهاء الحرب فيها، مع دخول الغزو الروسي شهره التاسع.

ودعا البابا في خطابه العلني الأخير قبل عودته الى روما رجال الكنيسة الى أن يكونوا «حراساً وبنّائي وحدة».

وأضاف «لنفعل ذلك أيضاً في المجتمع المتعدد الأديان والثقافات الذي نعيش فيه: دائما من أجل الحوار وناسجين للشركة والوحدة مع الأخوة في المعتقدات والطوائف الأخرى».

